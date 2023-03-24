Toyz飲料店紅翻！開庭求「申請移民台灣」 坦言規劃已久
知名實況主Toyz（劉偉健）於三月初開設自己創立的飲料品牌「拾汣茶屋」，賣點為打破市場行情的價格及特色名飲品如「橙汁汗」，受到粉絲熱力支持，店門口外常常大排長龍。不過他2021年因涉及販售大麻菸彈遭起訴，本月20日時二審第一次開庭，他向法官請求解除出境和出海限制，並坦言有移民台灣的打算，引起鄉民熱議。
記者李惠婷/綜合報導
Toyz在去年底一審時遭判4年2月徒刑，後上訴台中高分院，在20日首次開庭中，Toyz說明自己17歲就來台工作，目前相關在台證件都已過期，希望能解除出境及出海限制，並表示在疫情爆發前已有回香港的打算，也知道法官會認定有逃亡可能，但是他表示自己有移民台灣的打算，也想把位在香港的父母一同接來，若逃亡的話對這打算極其不力，並在接受採訪時強調「其實一直有這個（移民）規劃，在疫情爆發前就有了」。
對此，PTT網友發文討論，先是複述Toyz的原話「希望申請移民來台灣，一直有這個規劃」，接著不可置信道「原來TOYZ這個喜歡台灣，這是真的嗎？會相信的都是哪些人？」。
眾人對此抱有極大的反彈，「那麼好賺傻子才不來」、「台灣比香港好撈」、「反正台灣對這種人很寬容不是==」、「謝謝你喜歡台灣的寬容」、「台灣刑責低，被抓不痛不癢，想也知道要來台灣」、「回去啥都沒有了。在這裡有房有產，還有擁戴不完的粉絲，逍遙自在嘻嘻」、「對一個想移民的人，他也踩太多红線了」、「他現在是怕被關出來遣返，這樣名聲很臭」、「你想移民，要先遵守當地法律，這很基本吧」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995