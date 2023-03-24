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各勢力表態2024立委選戰！苗博雅推「非藍大聯盟」籲團結

▲市議員苗博雅在臉書指出，與其多頭馬車保送國民黨，非藍陣營公推好人選，全力挑戰翻轉深藍選區，應更符合大安區選民的期待。(圖／林柏年攝)
▲市議員苗博雅在臉書指出，與其多頭馬車保送國民黨，非藍陣營公推好人選，全力挑戰翻轉深藍選區，應更符合大安區選民的期待。(圖／林柏年攝)

政治中心／綜合報導

為備戰2024立委選舉，國民黨前議員羅智強、現任議員鍾沛君、前國安會副秘書長楊永明紛紛宣布加入大安區立委初選，時代力量黨主席王婉諭昨（23日）也同樣表態參戰，對此，被視為熱門人選的社民黨市議員苗博雅則在臉書指出，與其多頭馬車保送國民黨，經過公平公正公開程序，非藍陣營公推好人選，全力挑戰翻轉深藍選區，應更符合大安區選民的期待。

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苗博雅在臉書上表示，近期許多各黨派政壇先進紛紛表達參選大安區立委的豪情壯志，但國民黨史無前例的惡搞，沒收大安區選民的補選權利，讓大安區出現「沒有區域立委」的情況，她生在文山，成長在大安，比任何人都更希望大安區、文山區早日擺脫國民黨的掌控。

苗博雅說明，從民情的層面看，大安區這次是改制以來，首次出現翻轉的曙光，至於從國家前途的角度看，羅智強是反對採購必要國防武器的人。讓他進到國會，我們連最基本的自動化戰防雷都不用買了，共軍若進犯，只能靠我們的國軍工兵子弟冒生命危險人工佈雷阻擋共軍登陸。擋下這樣的人進入國會，是為了國家安全、社會發展所必須。
但深藍選區要翻轉，談何容易！就算最優質的人選，遇上羅智強，都要拚盡全力，就算贏國民黨，也只會在幾千票之間，因此這次大安區的狀況是「團結」有可能贏，不團結肯定不會贏，所以，我主張，這次大安區立委選舉，必須有「非藍大聯盟」的概念，讓大安區翻轉，告訴國民黨「沒收補選是錯的！」才能證明大安區並非國民黨手中可以任意操弄的玩具。

苗博雅呼籲，所有秉持「護民主、反併吞」理念，認同臺灣強化國防，反對中國侵略臺灣的參選人，應該透過一個公平公正公開的程序，有公開的理念政見說明，有客觀的科學數據，公推一位最有機會擋下國民黨的人，讓所有人心服口服，大家團結支持他。

至於先前周玉蔻曾表示「民進黨應讓苗博雅參選」一事，苗博雅則在文末指出，重點是推出「理念相同的最強人選」，只要是「非藍大聯盟」在大安區公推的人選，我會全力支持，也希望大家都全力支持。

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