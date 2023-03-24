各勢力表態2024立委選戰！苗博雅推「非藍大聯盟」籲團結

我是廣告 請繼續往下閱讀
苗博雅說明，從民情的層面看，大安區這次是改制以來，首次出現翻轉的曙光，至於從國家前途的角度看，羅智強是反對採購必要國防武器的人。讓他進到國會，我們連最基本的自動化戰防雷都不用買了，共軍若進犯，只能靠我們的國軍工兵子弟冒生命危險人工佈雷阻擋共軍登陸。擋下這樣的人進入國會，是為了國家安全、社會發展所必須。
但深藍選區要翻轉，談何容易！就算最優質的人選，遇上羅智強，都要拚盡全力，就算贏國民黨，也只會在幾千票之間，因此這次大安區的狀況是「團結」有可能贏，不團結肯定不會贏，所以，我主張，這次大安區立委選舉，必須有「非藍大聯盟」的概念，讓大安區翻轉，告訴國民黨「沒收補選是錯的！」才能證明大安區並非國民黨手中可以任意操弄的玩具。
苗博雅呼籲，所有秉持「護民主、反併吞」理念，認同臺灣強化國防，反對中國侵略臺灣的參選人，應該透過一個公平公正公開的程序，有公開的理念政見說明，有客觀的科學數據，公推一位最有機會擋下國民黨的人，讓所有人心服口服，大家團結支持他。
至於先前周玉蔻曾表示「民進黨應讓苗博雅參選」一事，苗博雅則在文末指出，重點是推出「理念相同的最強人選」，只要是「非藍大聯盟」在大安區公推的人選，我會全力支持，也希望大家都全力支持。