今日廣場》羅格思／新的污名台南生產線形成中

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透過母親翻拍，不難發現該報刊全篇內文，沒有任何禁得起外界查驗的資料來源，更多次以「據了解」、「爆料者說」、「爆料者指出」的方式，來構築文章的輪廓。若拿取比對公開資料，內容均難以通過客觀的比對檢驗。由此顯示該媒體有計畫性、目的性的編造故事，欲深入影響地方、創造耳語。
其實台南自從去年九合一選舉開打之初，就屢屢遭受到來自網路、媒體、電視名嘴、民代的攻擊，特定人士不斷從台北發送消息砲轟台南，且囊括紅、藍、白、黃陣營，甚至部分綠營政治人物也參與其中。如仔細解析這些攻擊的手法，無論是來何方政治陣營或勢力，目的就是要把台南扣上黑金的大帽、抹煞古都府城的城市光榮感，進而摧毀人民對政治的信任。
至今，這群抹黑台南的集團食髓知味，且不斷進化，似乎已逐漸聯合成一條污名台南產業鏈，把無法查驗的虛假言論，佯裝成獨家報導，在地方四處散布，影響民眾認知。但說穿了，這條產業鏈也沒有什麼新奇的，只要可以把台南抹黑、鬥臭，他們會繼續自產自銷各種話題，這才是真正的黑色循環經濟。
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