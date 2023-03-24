再被追問徵召選總統 盧秀燕苦笑：我今天一次講清楚！
台中市長盧秀燕今再度被問自己的民調高居六都之首、若被國民黨徵召是否願參選總統？她苦笑說被追問太多天了，「這次要講清楚」，並強調自己很早就率先退讓，就是希望拋磚引玉，讓更有意願、更有能力承擔的人早日出現，打破黨內現有僵局。她提醒台灣還有另一個僵局就是兩岸，希望透過農漁產銷陸，大家一起拚經濟。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕日前拿下六都市長民調第一，今（24）日她參加台中市各級農漁會業務聯繫會報時，再度被媒體追問此事，以及國民黨若徵召她參選，是否有意願承擔？
盧秀燕先是苦笑著說：「我今天要一下把它講清楚，因為被追太多天，國民黨人才濟濟……」接著她馬上修正改口「泛藍系統人才濟濟，而且都是一時之選，這個有時候會是麻煩，因為人才很難產生出來」。
盧秀燕說，她之所以率先退讓，而且一而再、再而三表達意願，就是希望拋磚引玉打破僵局，讓更好的人才、更願意承擔的人早日出現。
接著她被詢問台東縣府主動出擊，爭取鳳梨釋迦赴陸一事。盧秀燕說，能打破兩岸僵局也是好事，「我們一定要拚經濟」！她強調照顧人民生活是為政者最重要的工作，市長這一任目標就是「拚經濟！拚經濟！拚經濟！」也希望中央政府控制物價、注意民生物資供應平衡，並且積極打開國外市場，不能再畫地自限，讓民生經濟受到影響。
盧秀燕說：「只要可以交易、可以賣的地方我們都要努力爭取，台灣農漁產品的精良應該讓全世界知道。」市府會繼續努力，讓農漁民好生活。