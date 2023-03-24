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黃健庭約見談徵召制　張亞中嗆：大選輸了誰負責？

▲張亞中今日與秘書長黃健庭會面，會後他也提出對於總統大選的建言。（圖／資料照片）
▲張亞中今日與秘書長黃健庭會面，會後他也提出對於總統大選的建言。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨中常會拍板2024年總統人選以徵召取代初選，國民黨秘書長黃健庭今（24）日約見有意爭取提名的孫文學校總校長張亞中，張亞中認為，徵召不在乎個人主被動意願，也沒有理念說明，無法感動選民，他更嗆聲國民黨主席朱立倫，如果2024年輸了誰負責？誰有辦法負責？若兩岸發生戰爭，難道國民黨沒有責任？

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黃健庭今日約見張亞中，張亞中辦公室主任何啟聖會後轉述說，黨中央目前對於徵召相關內容、時程還沒有具體作法，接下來徵詢各方意見後，會有比較明確的發展，黨中央下週會約見中廣董事長趙少康，鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜也會陸續安排約詢。

張亞中在會後記者會表示，目前國民黨只有兩個思路：一是對內以「找最強母雞」來應戰，一是對外以「下架民進黨」為主要訴求，這兩個思路都有盲點，應該是先有論述，才去找到人選，而非政策、理念一片蒼白。

張亞中主張初選制度，因為初選要登記、要主動表達意願，還會有理念發表，以及黨員投票、全民調，產生人選，但徵召代表的就是不在乎個人的主被動意願，無論是主動或是被動都可以納入，也沒有政策發表會，不知道候選人心裡想的是什麼，要怎麼感動選民？

張亞中質疑，既然已經決定徵召，但徵召的依據是什麼也說不清楚，要徵召誰、為什麼徵召他、為什麼是最強母雞？等問題都沒有答案，這不是一團亂嗎？

至於黨內很多人認為，初選會造成分裂，重道覆轍，張亞中則反問，2020敗選難道是初選制度造成的嗎？還是有很多問題共同造成，他也問，初選就一定分裂嗎？徵召也不代表必然的團結。

張亞中強調，2024年台灣繼續讓民進黨執政，台灣就可能變烏克蘭，因此國民黨這場選戰一定要贏，但面對這麼重要的選戰，國民黨就是一人拍板決定徵召，萬一輸了誰負責？朱立倫說他負責，但他負責又怎麼樣，兩岸若發生戰爭，國民黨沒有責任嗎？朱立倫要怎麼負責？

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