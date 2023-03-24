綠營質疑馬英九赴中祭祖遭批雙標 謝長廷：我又沒反對
前總統馬英九將於27日赴中國大陸祭祖，民進黨批評馬英九「擁抱綏靖主義」，但國民黨反控2012年時駐日代表謝長廷也曾到福建祭祖，還感動落淚，批評民進黨又搞「雙標」。對此，謝長廷今（24）日受訪時喊冤表示，他並沒有反對馬英九去中國，並祝福馬英九。
記者呂炯昌／台北報導
謝長廷今日下午參加日本財團法人東亞情勢研究會舉辦的「台灣與日本，建構世界與和平共同體」座談會，謝長廷在會後被問到親謝的新文化基金會推薦擔任大法官，謝長廷表示，臉書他都有寫，大家那麼關心他嚇一跳，「所以我今天跟朋友講別推薦我，不表示我沒有資格」、「我讀法則學，研究法的正義，而且我實務經驗豐富，我做過原告、被告、證人、鑑定人，沒有一個人有這麼多經驗。」他怕影響主辦單位辦座談會，用一個大法官就這樣轉移良心不安。
媒體問藍營質疑謝長廷黨性堅強，擔任大法官會無法維持司法獨立？謝長廷說，「對啦，今天叫誰都反對，大概叫馬英九才不會反對」，不相信人類有崇高的精神，當大法官又不是見不得人的事，依法是可以自己推薦，臉書發文是表示自己有資格。
針對回台行程是否有先跟外交部告知，遭質疑為何不到立院報告？謝長廷說，要立法院邀請，或是命令也好，總是要才能去，他平常連立法院都不能進去，沒有邀請不能進去，今天這場活動是日本人辦的，跟台灣有關，出席這是公務，等下還有台日關係協會的董事會，「一天出席5、6個，喉嚨都沒聲音」。謝長廷說，回來不是完全不能做私事，他回來可以去吃麵，也可以領6000元。
針對藍營挖出謝長廷2012年赴中國福建祭祖，質疑民進黨在馬英九赴中議題上又搞雙標，謝長廷表示，雙標是我有反對他才是雙標，他自己去沒反對他，他的兄弟、部下也沒有反對。媒體問是否支持馬英九去中國兩岸交流，謝長廷說，「沒有支持也沒有期待，祝福他，前途險惡啦。」