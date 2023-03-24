《黑暗榮耀》全宰寯水泥戲超狂！過程曝光：不能拍第二次
Netflix戲劇《黑暗榮耀》第二季已經上架近兩週，話題持續延燒，許多人都為霸凌五人幫之一的全宰寯從高樓墜入水泥中的那幕所震撼，近期演員朴成勳接受訪問時透露，這場水泥窒息戲其實是他親自上陣，掉入後感覺全身上下所有的洞都被填滿泥土，累得直呼：「不能再拍第二次了」。
記者李惠婷/綜合報導
朴成勳日前接受韓國影視媒體《Cine21》專訪，透露「全宰寯墜入水泥」的這場戲極為難拍，戲中他因誤點被掉包的眼藥水而視力模糊，走到高樓邊緣時被推落，直直摔入未乾的水泥地，接著便深陷其中再難爬起，最後從畫面中消失。
劇組為拍攝這場戲，先從西海海岸邊挖回一堆泥濘製作場景，再由他本人親自上陣，回想起當天狀況，他坦言「天氣非常炎熱，加上需要拍攝很多角度，所以我身上只要有孔的地方，都感覺被泥土填滿了」。
朴成勳對這場戲心有餘悸，打趣道「講浮誇一點，我即便已經拍完2個月，洗澡都還會覺得身上有爛泥巴的味道。這場戲我絕對沒辦法拍第2次，所以我還開玩笑建議，能不能先拍全宰寯活著從爛泥爬出的戲份，以免到時候《黑暗榮耀》還要出第3部」。他也謙虛表示，《黑暗榮耀》劇本本身非常紮實，拍戲時沒有加入太多自己的意見，只有角色留長髮的造型是他主動提議。