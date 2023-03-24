遊樂園區內「遇見動物逃脫」怎麼辦？自保方法可退門票錢
昨（23）日全台掀起「狒狒逃脫中」全民追更潮，該隻狒狒從桃園平鎮區振興里逃到新屋地區，今上午10:30又被目擊在新屋中山東路37號發現狒狒身影，屢次狡猾躲掉人類追捕，引發大量延伸話題。這不禁讓人想到，萬一今天東非狒狒逃脫在「園區內」逛大街呢？行政院消費者保護處王德明消保官指出，消費者可依《民法》「侵權行為及債務不履行」2條法規輕鬆自保、要求賠償。
記者汪睿琦/綜合報導
王德明消保官今接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，若今天東非狒狒逃脫路線在「動物園區內」驚動到消費者，首先可以依照《民法》「債務不履行原則」請求退票，王德明解釋，因園區業者沒有依照票券上契約打造一個「安全無虞的環境」，因此也可算是債務不履行範疇。
若嚴重一點狒狒抓狂咬傷消費者，這時就可使用《民法》「侵權行為」要求賠償。王德明解釋，這時主張民法中的侵權行為，就類似於日常生活中「走在路上被別人的寵物咬傷」，依照民法第190條第1項規定：「動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。但依動物之種類及性質已為相當注意之管束，或縱為相當注意之管束而仍不免發生損害者，不在此限。」
萬一園區耍賴不認呢？王德明坦言「很難耍賴吧？」若今天動物在園區內逛大街，基本上就是園方的責任，「消費者依這2法據理力爭，一定能獲賠。」