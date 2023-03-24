馬英九訪中維安受矚目　邱太三：蔡英文有請特勤中心協調

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邱太三表示，站在陸委會的立場，交流前提是要符合法令規定，總統府對於馬英九祭祖規劃也表達尊重，在程序上，馬英九要先向總統府遞件，總統府再詢問陸委會，基本上，跟總統府是同時接獲相關消息，在祭祖部分，會基於人道問題給予尊重，但帶領青年學生去，就與陸委會的業務相關。
邱太三說，過去幾年兩岸在青年交流出現失衡，因為陸方在2020年禁止陸生來台，國台辦說明，因為有家長反應，台灣把學生教導成具有獨立個性，「這到底是指台獨？還是只有獨立思想就很難被共產黨掌控？」他特別提醒馬英九，國台辦等對台單位，過去三年的業績都沒做到，想必會有更積極的統戰作為，馬英九要特別小心，「而對岸不讓他們學生過來，所以才會希望我們帶學生過去，不過他們學生要過來，我們也很樂意。」
而馬英九訪中時間適逢蔡英文訪美，是否有政治意味？邱太三認為，以個人理解來看，不認為馬英九是想跟蔡英文較勁，因為根據訊息研判，時間點以及由誰接見應該是由老共決定。
邱太三提及，好幾年前就知道馬英九想要再辦「馬習二會」，但剛好碰上疫情與其他因素導致無法成行，而按照國家機密保護法以及兩岸條例規定，在管制期間不是指不能去，而是要有許多過程，現在是只需要申報，所以馬英九才想要在疫情過去後出訪，但時間點的安排、能見到誰，都不是由馬主導。
而馬英九出訪以「馬先生」稱號出訪，是否會有降格疑慮？邱太三認為，馬英九有求於對岸，因為是馬想去，可能馬有自己的期待，以及想達到的成就與地位，相信藍營人士也知道馬是中華民國前總統，這點很難規避。台灣有些政治人物曾在有對岸官員的場合表達中華民國，這點會讓馬英九有些壓力，所以期待他注意到，如果讓人民情感失落，會讓馬想達到的效果降低。
邱太三表示，先前國民黨副主席夏立言訪中時，希望他跟對岸「抗議」對台灣的軍事騷擾，因為中方做這些事沒有必要也很不應該。而針對夏立言出訪對岸兩次，會把它定位成國民黨的家務事，希望他能代表台灣民意反應中共的軍事騷擾，夏立言也有確實反應，但反應對象應該要是國台辦的人，或具有黨職身分的人士，這樣才有影響力，而馬英九是前總統，在這方面要多加小心。
至於馬英九出訪維安一事，邱太三透露，蔡英文總統指示，因為馬英九是前總統，政府必須重視安全維護，也請特勤中心要與馬英九辦公室好好溝通協調，目前已協調出相關機制，包括配有隨扈、槍枝，通訊器材等，確保後勤人員可以互通訊息，避免在出訪過程中出現風險。
邱太三也說，近期有關注對岸民眾對馬英九出訪的反應，因為還是有些極統派人士，相關資訊都要好好收集，特勤維安也要注意，蔡總統對此都有相關指示，因為對岸在民族情緒的鼓動下，對藍營人士也不見得會友善。
至於馬英九將會見到對岸何種層級官員？邱太三表示，馬前總統團隊應該不會只跟國台辦主任宋濤見面，因為宋濤的層級太低，畢竟在共產黨裡面不是中央政治局委員，如果馬只見到宋濤，將使原本期待的效應變得非常低。馬去南京、武漢等地如果都是見到省委書記，對馬來說是有點「層級不對等」，應該要有國務院總理、副總理層級人士，細節部分有在了解當中，應該會見到層級更高一點的人。
邱太三研判，「相信馬出訪，會見到不期而遇的人，至於層級在哪？大家都在關注，最近注意中國國家主席習近平這幾天行程在哪裡，看是否會排除，還有中國政協主席王滬寧等人，大家都持續在關注中。」是否會出現「馬習二會」？邱太三指出，到目前為止，還沒有相關情資，馬辦所謂的「客隨主便」，主會怎麼出招還不知道。
而我國與宏都拉斯出現邦交危機，也適逢蔡英文訪美、馬英九訪中，是否有政治效應？邱太三指出，陸委會有觀察中國與國際情勢，而宏都拉斯是美國後院，長期也跟美方搭配、合作，中共現在挖牆腳，對美方也很不是滋味，所以拜登派特使去宏都拉斯關切，此事不僅是台灣與宏都拉斯邦交問題，同時也牽涉到美國。
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