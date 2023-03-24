交通、內政聯手力挽行人地獄臭名　多管齊下措施一次看

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交通部長王國材今日與內政部次長花敬群召開記者會，說明相關部會及縣市政府將從改善人行車行空間、形塑優質交安文化、強化交通安全執法等三大面向，提出十項改善策略，其中提昇行人交通安全是當前道路交通安全重點工作中的重點。
會中除了交通部道安會報告「111年道安執行情形」外，也安排交通部運研所報告「人行空間改善原則及教育訓練」、內政部營建署報告「人行空間改善計畫」、交通部公路總局報告「九大運輸業落實路口停讓行人」、內政部警政署報告「路口不停讓行人執法」等4項行人安全改善作為，聯手加速改善國內行人環境、落實駕駛人路口停讓、嚴格執法取締車不讓人。
針對道安問題，運研所提出「人行空間改善原則及教育訓練」，改善原則分為路段採「人車空間分隔」及路口採「減少人車衝突」，包含主、次要道路改善作法，路段部分包括實體人行道設施帶設置停車格等停車空間及騎樓整平、縮減車道寬度增加人行空間、路口10公尺內禁停等；至於路口改善做法包括人行道外擴、行穿線退縮3-5公尺、增設庇護島、加強行穿線照明等。
而服務道路路段改善作法除參照前述方式，可再採標線型人行道，停車格則可搭配設置於人行道旁或巷道另一側，以兼顧人行及停車需求。最後以號誌設計區隔路口行人及車輛穿越時間，以行人專用時相或行人早開時相方式區隔。
行政院去年底核定「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」50億元，分別為內政部營建署編列46.5億元及交通部公路總局編列3.5億元，用於改善446所校園週邊學童通行安全，今年將全數執行；今(112)年「前瞻基礎建-提升道路品質計畫2.0」內政部營建署編列68.83億元及交通部公路總局編列29.53億元，用於補助地方政府落實無障礙人行環境建置，可供各縣市以亮點示範區來提出申請。
而公路總局提出「九大運輸業路口停讓行人」方案，陸續於3月13日、20日與各業全國聯合會研商，九大運輸業宣導行人停等讓、行人優先通行等要領，同時修訂客運業相關補助規定，於客運評鑑計畫納入路口停讓考評項目，做為路線續營、督導及獎懲參據。
另外，內政部警政署也執行全國性「行人及護老交通安全實施計畫」，今年前1-2月各警察機關共取締行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行等，合計共1萬3,069件違規。警政署將持續督導縣市警察機關編排勤務，重點取締項目包括「車不讓人」、「行人違規通行」、「汽機車闖紅燈」、「汽機車紅燈右轉」等違失，3月起更利用科技執法設備取締「路口不停讓行人」，讓車輛駕駛人養成「停讓行人」習慣。