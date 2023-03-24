林襄「逆天身材」美照10連發！成日本精品球衣全球代言人

小S「身上2部位刺青」認了超後悔！無奈嘆：很台的人都有

▲小S透露，她身上最後悔的兩個刺青，直呼：「很多很台的人都有這個！」（圖／翻攝小S IG）
▲小S透露，她身上最後悔的兩個刺青，直呼：「很多很台的人都有這個！」（圖／翻攝小S IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞育有3名孩子，婚姻生活相當幸福，近日，小S就透露最近很想把全家人的英文字母刺在手臂上，結果也意外分享她人生最後悔的刺青，分別在小腿腳踝和屁股上面，忍不住直言：「因為我發現很多很台的人都有這個！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
小S近日在節目《小姐不熙娣》上談到刺青的故事，她說自己身上有好幾個刺青，而且很多人都對她說 ，「不要刺！妳長大一定會後悔！」但她非常堅持，「我就說我絕對不可能會後悔！」結果話鋒一轉，一邊秀出自己小腿腳踝上的刺青表示，「可是我現在超後悔這個龍的，因為我發現很多很台的人都有這個。」

▲小S後悔腳踝上刺的龍圖案，坦言覺得很台。（圖／翻攝小姐不熙娣YT）
▲小S後悔腳踝上刺的龍圖案，坦言覺得很台。（圖／翻攝小姐不熙娣YT）
另外，小S也說自己屁股上也刺了一個翅膀，象徵自由的概念，也讓她極度後悔，「現在看起來都很台耶！」目前只對右手手臂上的大象刺青感到喜愛，雖然討厭龍和翅膀，但小S從未想過要除掉，反而最近還想把1家5口英文名字的第1個字母刺在手臂上。

接著小S也分享，她19歲那年就在右手食指上刺「19」，26歲在左手小姆指刺「26」，原本還打算在45歲那年，把「45」刺在左手食指，結果有次拍廣告時，就被導演誤會手指髒髒的，並示意工作人員幫忙擦乾淨，讓她尷尬回應「這是我的刺青！」後來便決定放棄此念頭。

▲小S手指上的刺青，多次被導演誤會髒髒的，讓她決定不再繼續刺。（圖／翻攝小姐不熙娣YT）
▲小S手指上的刺青，多次被導演誤會髒髒的，讓她決定不再繼續刺。（圖／翻攝小姐不熙娣YT）

小甜甜「離婚後首錄影」近況曝光！緊抱小S：謝謝姐愛我

小S曝許雅鈞是「隱形爸爸」　女兒像單親：遇大事才出現

天團5566小刀「狂追小S」慘淪工具人！大S加碼爆告白糗事

小S「背後批評來賓」當場被抓包！尷尬場面曝：不知怎接

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀