新北議員劉哲彰領表　呼籲7連霸羅明才轉不分區

立法委員羅明才日前率先辦理國民黨第11屆新北市立法委員選舉第一階段領表登記，投入新北市第11選區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）尋求支持8連霸連任紀錄。今（24）日下午新北市議員劉哲彰也前往市黨部登記參加初選，並在個人臉書發文，強調參選是想創造1+1大於2的力量，強調以羅明才的資歷及經驗有資格爭取不分區立委的提名，他則參選區域立委，為國民黨多拼一席，能在未來爭取更多的資源及經費來建設大文山。
記者吳嘉億／新北報導
劉哲彰文章中指出，大文山地區在歷屆總統、立委、縣市長及議員的選舉中，無論是在得票率及席次上，總是國民黨最強而有力的後盾；但自立法委員選區改為單一選區後，大文山地區僅能有一席立委，因此當年父親劉盛良轉任爭取不分區立委，與羅明才一同攜手為大文山的進步來努力。
劉哲彰表示，羅明才是很敬重的政治前輩，不但在立法院7連霸連任，也是國民黨在立法院最資深的立委，以資歷及經驗絕對有資格爭取不分區立委的提名；另外由他來參選區域立委，為國民黨多拼一席，大文山地區在未來即將擁有兩席的國會議員，將能爭取更多的資源及經費來建設大文山。
劉哲彰也在文章中提及，這次的立委黨內初選是個無比艱鉅的挑戰，拜託大家給予他最大的支持，希望透過這次的參選，為年輕世代爭取更多投入公共事務的機會與空間，實現國民黨「團結共贏、青年接棒」的新契機。