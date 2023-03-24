俄羅斯女童命運未卜！遭調查被迫與父親分開　只因一幅畫

我是廣告 請繼續往下閱讀
學校看到瑪莎的畫後，立即報警。警方隨即上門把瑪莎帶走，送往兒童之家接受調查。之後阿列克薩也被帶走，瑪莎成長在單親家庭，一直以來都是阿列克薩獨自撫養，而警方認為阿列克薩錯誤的教導方式，導致瑪莎產生偏差的思想。
瑪莎自去年4月畫了那幅畫被帶走後，至今都沒有回家，且在兒童之家被禁止與阿列克薩聯繫，連通電話都不行。而阿列克薩則遭到警方調查，因在社群網路上發布反戰貼文遭到罰款，且還有可能入獄，不過目前審判仍在繼續。
並非所有俄羅斯人都認為瑪莎父女遭到的對待是合理的，有律師與當地議員聲援瑪莎父女，不過更多的當地民眾，似乎選擇置身事外，在這種氛圍之下，遠離政治明哲保身，成了小鎮居民的生活之道。
阿列克薩將在4月6日面臨下一場聽證會，在社交媒體上發布反戰貼文，若被認定為詆毀軍人，可能被判處3年徒刑。至於瑪莎，沒人知道她會在兒童之家待多久，因為若按照法律規定，只有孩子人身安全遭到威脅，才會被強制與父母分開，而瑪莎的處置從一開始就已經顯得不合法理，無論阿列克薩的政治信念為何，他顯然並未對瑪莎的安全造成威脅，但這對父女仍然無法相見。如今，一切都要等到最終的審判結果揭曉，才能知道為了一幅畫，這對父女必須付出多大的代價。