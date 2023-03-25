補班想放風？全台「紫藤花地圖」開追！冠軍只快閃1個月
這個週末厭世補班日，急需想放風！隨著櫻花、牡鵑花季結束，3月中下旬～4月中旬的浪漫紫藤花季節也悄悄到來，滿園紫色瀑布簡直不要太療癒。朋友們若想趁週末一睹紫藤花風采，《Social Lab社群實驗室》推薦近1年內網友熱議「全台8大紫藤花地圖」，有新北淡水紫藤花咖啡園、嘉義瑞里的瑞里紫藤花季，當然也少不了大名鼎鼎武陵農場，週末沒計畫的話就看這篇吧！
記者汪睿琦/綜合報導
👑紫藤花咖啡園
奪下網友熱議第一名的「紫藤花咖啡園」位於新北市淡水區，園區只有到花季時期才會開門，可說是相當難得。今年紫藤花咖啡園從3/20一路開到4/10，門票定價為300元，身高100公分以下孩童免費。
👑瑞里紫藤花季
瑞里位於嘉義，每年在紫藤花季時有多達三十多處景點可以捕捉到壯觀的紫色瀑布，除此之外，也能在賞花的同時遊覽寧靜的山間，以及參加其他當地的活動，非常適合在此地度過悠閒的週末。根據瑞里紫藤花季官網顯示，今年花季共有16個場域，各場域花期不一，民眾若有鎖定想去的可先上官網確認喔。
👑武陵農場
赫赫有名的武陵農場一年四季都有不同風景，櫻花季結束後，換紫藤花接棒在園區內盛大綻放。三月下旬開始，武陵農場內可看到台灣少見的白藤，以及在花園門口設置了夜藤的景觀，讓遊客全天都能觀賞到紫藤的美，因此受到大批網友激推。
全台紫藤花地圖除了前三名人氣王外，還有位於陽明山的「頂湖小鎮」餐廳，邊大嗑土雞的同時，一抬頭就能看到成片的紫藤花，不過去過的網友都說「時常客滿」，提醒一定要事先訂位喔！（訂位電話：02 2861 6060 ）；還有位於桃園龜山的大湖紀念公園，無須門票、捷運即可到達賞花，受到上百網友大力激推。