投入黨內初選二度挑戰賴士葆 徐弘庭：賴值得更好的位子
國民黨北市黨部，從22日起開放第三、第七、第八選區的立委初選登記，其中第八選區（文山南中正）部分，除了現任立委賴士葆已領表登記外，有意挑戰現任立委的國民黨台北市議員徐弘庭，也於今（24）日上午前往登記。徐弘庭在接受媒體訪問時，表示賴士葆的貢獻有目共睹，不能讓這麼一個優秀的人才在一個立委選區服務這麼久，「以賴的能力跟付出，在黨內會有更好的位子。」
記者丁上程／台北報導
有意挑戰現任立委賴士葆的徐弘庭，選在登記截止的最後一天前往市黨部登記。在接受媒體訪問時，徐弘庭表示，現任立委賴士葆的貢獻大家有目共睹，希望國民黨中央能夠有大智慧，以賴的能力跟付出，在黨內會有更好的位子。徐弘庭也強調，「世代交替」不是誰要取代誰，而是要促使人才的流動。
而在四年前的立委初選，徐弘庭也曾挑戰過賴士葆，不過當時的初選機制為黨員投票占三成、民調占七成的「三七制」，在民調些幅落後、黨員投票懸殊落敗的情況下輸給賴士葆。徐弘庭則表示，希望這次初選機制可以採取「全民調」，因為黨員年齡結構關係，黨員投票對年輕人來說很吃力。
至於針對初選機制，據往例在市黨部審核初選名單後，就會邀集參選人一同協調相關機制，至於要採取全民調或是三七制，就由所有參選人一同協調，預計於28日啟動。而若協調不成，最終可能會以抽籤的方式進行，不過市黨部方面表示，依照過去慣例，大多在協調階段就能決定初選方式。