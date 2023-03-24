下一個瑞信？德意志銀行股價重挫14% 市場恐慌情緒再起
先是美國矽谷銀行倒閉，接著瑞士信貸被併購，但全球銀行業的警報仍未解除，市場擔心會出現下一個重量級地雷，而德意志銀行（Deutsche Bank）24日股價重挫超過14％，再度引發投資人恐慌情緒。
記者倪浩軒/綜合報導
德意志銀行股價崩跌的原因在於信用違約互換交易（CDS）息差衝到4年來新高，CDS可以被視作債券持有人的一種違約保險，持續衝高就意味著投資人認為德意志銀行違約風險高漲，而德意志銀行本月股價已經下跌超過20％，市場對德意志銀行能否維持穩定，呈現出越來越悲觀的恐慌情緒。
根據《路透社》報導，有經濟學家指出德意志銀行和瑞士信貸很像，管理階層已經歷經多次重組，試圖重新站穩腳步，但似乎各種努力都未真正奏效，在過去一段時間以來，德意志銀行都被市場擔憂會成為這波銀行風暴中下一張倒下的骨牌。且德意志銀行也有發售AT1債券，在瑞信的AT1債券成為廢紙後，德意志銀行的AT1被大幅拋售，這也增加了德意志銀行的壓力。
有市場分析師直言，投資人對德意志銀行的擔憂程度，很難判斷是否已經超越合理範圍，這傳遞出的真正訊息其實是，雖然歐洲以及美國監管當局，不斷出來喊話危機並未蔓延，但大家仍普遍相信銀行風暴還沒有平息。