慘輸跨性別對手！美國前自行車冠軍女騎士要退休：不玩了

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阿倫斯曼表示，她在自己選手生涯的最後一場比賽獲得第四名，冠軍是位跨性別車手，而第三名和第五名也是跨性別車手。阿倫斯曼直言對這樣的結果感到很沮喪，「無論如何努力訓練也無法戰勝本質上擁有雄激素身體的不公平對手」。
阿倫斯曼還說，她為那些年輕的女自行車手感到難過，她們整個生涯都沒有機會成為冠軍。阿倫斯曼把矛頭對準賽會，認為是他們沒有制定好規則，來保障賽事的公平。
另一方面，擊敗阿倫斯曼的跨性別車手湯瑪斯，日前在紐約市又贏得了另一場自行車比賽。湯瑪斯今年已經47歲，她從2018年才開始轉戰自行車比賽，並迅速拿下20場賽事的冠軍。
湯瑪斯說，不斷在比賽中獲勝讓她覺得自己像個超級英雄。一般而言，自行車手的生涯巔峰期落在24到32歲之間，有人說40歲後才開始投入自行車賽事領域，並獲得巨大成功的湯瑪斯擁有「絕佳天賦」。當然也有人更直接地說，湯瑪斯勝利的秘密就是她是一個跨性別運動員。
事實上，賽事對於跨性別選手並非沒有規範，UCI美國自行車錦標賽規定運動員若要參加女性類別賽事，她們血液中的睪丸素必須低於2.5nmol/L，且在賽事開始前的過去兩年之間，都必須位於2.5nmol/L之下才有資格參賽。
對於那些認為跨性別選手剝奪了生理女性權利的批評，湯瑪斯強調跨性別者也是正常人，不應該遭到欺負和霸凌。湯瑪斯擔心爭議會讓贊助商抽手，不過也有許多支持湯瑪斯的人，他們認為湯瑪斯的成功啟發了大眾。