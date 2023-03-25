獲准參訪台積電　美國記者：看到神的容顏

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作者認為，儘管台積電相當低調，但如果台積電的晶片從地球上消失，iPad、iPhone、MacBook等高科技產品都將難以運作，這也是美國和台灣結成緊密聯盟的部分原因。去年美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）到訪台灣時，就曾會見台積電高層，這些事情幾乎是一體的。
海弗南並說，台積電之所以有護國神山的稱號，是因為它的區域地位和安全性，雖然台積電並不喜歡這個稱呼，而更看重全球化時代的多方合作。舉例，如果烏克蘭擁有一些俄羅斯高度依賴、無法奪取的尖端技術，就有可能阻止蒲亭入侵。以台灣來說，晶片在地緣政治和商業的重要性，有如神的加持與保護，儼然成為台灣的「矽盾」，若是強奪台積電，等於是宰殺會下金蛋的鵝。
海弗南形容，台積電是她見過少數人們會熱情談論全球化的地方之一，具備全球商業高度，相當務實，並在全球範圍內，與同樣具有法治、公平正義感、人權價值的國家，建立互利互信關係。
在參訪實驗室時，海弗南感覺這些高科技儀器宛如新生兒房的恆溫箱，內部存在著一些看似脆弱卻重要的東西，必須小心保護、確保不受損壞，參觀晶圓廠是一種全身心的體驗，見證這些微小的創造是如何讓產業生命保持活力。
海弗南也拜會了台積電董事長劉德音。劉德音表示，讓台積電的科學人員與眾不同的特質，在於好奇心與毅力：「我告訴我的工程師，『要像個原子大小的人』來思考」，還引用聖經箴言的一段話，「將事隱祕乃神的榮耀，將事察清乃人的榮耀」。