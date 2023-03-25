今日廣場》青琁／保存在地文化，為下一個台南400年奠基

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就台灣民間藝陣傳承而言，普遍無系統化的傳承，多由師徒或家族間口傳心授，往往只能於特定的活動場合被看見，如村莊廟會慶典期間。這些民間藝師的精湛的技藝或表演藝術，往往也只能在特定區域裡被口耳相傳，很難被普羅大眾所認識。例如，電影海角七號裡，被當作國寶，渴望被看見但卻苦無演出機會的「茂伯」，就完全詮釋出地方藝師的心聲。
相較於其他縣市，台南藝陣文化可以保存完整且富有生命力，筆者認為台南市政府在文化資產的保存及推廣的用心是值得肯定的，小至出書介紹藝陣及保存，例如王美霞老師的「愛在陣頭」，呈現藝師對陣頭傳承的努力；大至定期安排地方藝師至藝術節舞台展演，讓大家看見地方藝師精彩的演出，例如本身為瀝青工人的竹橋七十二份牛犁歌的已故樂師鄭明義先生，憑藉其過人的音樂造詣，登上2020年南瀛國際民俗藝術節舞台，並演奏出屬於台南在地藝術的生命力。
最後，筆者認為在台南市府的努力下，台南不僅是一個適合人民戀愛及幹活的宜居城市，更是藝術可以保存扎根的地方，其中有形與無形文化資產可以妥善保存，藝師工藝及生命史可以流傳，讓台南的歷史可以更往下一個400年邁進。
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