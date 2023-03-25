電費快漲了！房東搶宣布「一度漲到7.7元」 租屋妹崩潰
台電4月1日起調漲電費，每月1001度以上的住宅用戶漲10%，季電費最高可達每度7.69元。沒想到4月1日還沒到，新北一名房東就先跳上漲價列車喊「一度7.7元」，從原先每度5元狠漲至7.7元，逼得女租客PO網求救「我嚇到生活無法自理」。台電對此予以譴責，提出2招對抗漲電價房東。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard發文表示，她住分租新北頂加雅房，該層共有4間雅房，房東住樓下，「電費應該是跟房東合併一起算，走廊有共用冰箱跟洗衣機」，但因電價費率審議會17日拍板，確定4月1日起漲電價，平均漲幅11%，她的房東也搭上漲價列車，「前幾日說夏季要漲成一度7.7（原本5元），非夏季也漲了0.5，我嚇到生活無法自理...」，而房東的理由是「所有人加起來會超過最大級距，所以一度7.7元」。
網友看完留言，「還在租約期間不能漲」、「直接檢舉違建」、「跟房東糾纏還不如趕快找下一個」、「房東想賺！不騙你」、「放心啦，年底前你會看到一堆一度7元的」。
台電表示，分租套房共用電表者，若每月用電超過700度，建議採用時間電價計費，不僅尖峰、離峰時間分開計費，且均為單一費率，不受累進費率的影響，並搭配節電措施可節省電費支出。
另外，租屋族可請房東電洽台電各區處或1911台電客服專線，申請裝設免費智慧電表，並接受台電的用電節能輔導工作，即使每月總用電量超過700或1000度，仍可不受本次電價調整影響、不會調漲價格。
依現行住宅租賃定型化契約規定，房東計收電費的額度，「不得超過台電公司所定夏月及非夏月之用電量最高級距之每度金額」。至於調漲後電價，台電受說目前電價在報部核定，若是最終出爐的夏季電價為每度7.69元，房東喊一度7.7元則有觸法疑慮。