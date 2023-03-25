補班日全台炸雨彈！「變天時間」曝 2地區恐有春雷發生
今（25）日清明連假補班日，可惜天空相當不作美。天氣風險管理開發公司指出，這個週末2天都受春雨鋒面通過影響，全台各地都陸續會有下雨的機會，尤其北部、中部地區還有可能出現春雷可能性；今天則是下半天開始降雨情況將會漸趨明顯。氣溫部分則受東北季風南下增強，週末兩天一直到下週一（3/27）都有轉涼的趨勢請民眾務必注意。
家庭消費中心/綜合報導
天氣風險分析師吳聖宇指出，今因北方冷空氣增強，氣溫明顯轉涼，尤其是週日一整天到下週一，溫度偏涼的情況最為明顯，預估北部、東北部白天高溫會下降到攝氏17-20度之間，低溫則有可能會降到攝氏14-16度之間；中部及花東地區高溫在攝氏22-24度左右，而南部受影響則就比較小，高溫仍可維持在攝氏28度以上，低溫則還可以維持在攝氏17-19度。
天氣方面，吳聖宇預估今天下半天降雨情況將會漸趨明顯，先是從北台灣開始，到了晚間下雨的範圍就會擴大到中部、花東地區，南部地區則可能要等深夜後到週日才會有局部降雨發生。值得一提的是，明天白天期間受華南雲雨帶影響水氣最盛，北部、中部地區累積雨量可能較多，甚至會有局部春雷響起的機會。
至於民眾最關心的清明連假天氣，吳聖宇表示「目前看來似乎還有很大的變動性」，不過迎風面像是北部、東半部地區，受風面或華南雲雨帶影響，降雨機會仍舊頗高。不過吳聖宇也說「時間還早」，敬請民眾持續關注最新追蹤。