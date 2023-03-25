蔡英文將赴雷根圖書館演說　學者：影響美中台關係關鍵點

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首先談及中美關係變局，黃介正表示，俄烏戰爭對國際權益結構或當前強權競爭產生影響，現在雖仍看不出可能結局，但從過往時候經驗來看，軍事衝突往往是在談判中解決，不會有完全勝利，也不會有完全失敗，「一定是在會議桌上的妥協」，待資源耗損到一個水平，戰爭對大國自身獲利機率已然下降，談判意願就會增加。
黃介正認為，中美政府現都想朝著緩和方向走，大國關係壞不到哪去也好不到哪去，但彼此都不會想要有大衝突，因為負擔不起；國際政治與軍事對局，背後都還是依靠經濟，若國家沒有雄厚經濟實力，難以在對局上長期站穩。他分析中國國家領導人習近平現採取「戰略迴旋」策略，「戰狼的牙齒收掉，狼還是狼但不露牙了。」
針對蔡英文出訪美國意義，黃介正直言，不認為蔡英文訪美會翻轉世界或製造大問題，蔡明年5月才解除總統職務，還可以出國很多次，並非只有這次之後就沒了，畢業旅行可以很多次，且前總統馬英九也曾造訪過美國，並與當時的眾議院議長通過電。
黃介正認為，蔡訪美分別在紐約、加洲各待3天2夜，談話內容相當關鍵，兩岸、台美與中美關係引爆的關鍵點是一個象徵意義，除可能與眾議院議長實體會面，屆時造訪雷根圖書館發表什麼樣的演說？總統是代表2300萬台灣人，應會有一定高度與格局來面對當前局勢，要見誰相信美國也會做風險管控。
廖雨詩指出，台灣與美國不久後都要選舉，因此蔡英文訪美行不一定是「互相抵銷」，也可能是「相輔相成」。他表示，台美關係現在相當好，應重視更多實質外交，並不用拘泥形式，蔡英文上任後重新贏得美國信任，互信程度相當強，他形容蔡英文訪美可能只是「前菜」，可進一步關注「主菜」何時上架。
廖雨詩也說，習近平與拜登是中美危機處理者，雙方都希望在台灣問題上不要惡化與陷入膠著，讓雙邊能在全球與區域上有更多作為。至於馬英九也即將出訪大陸，廖雨詩提到，據他了解，馬英九訪陸受關注程度不高，「民進黨內部其實也不緊張」，綠營並沒有特別深入討論。