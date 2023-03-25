豐原高中事件　賴品妤：確保學生公平接受教育不容敷衍

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴品妤說，本起事件突顯幾個問題，首先依《教師法》，因該校主任具教師身分故在調查期間若教評會通過，可暫時停聘接受調查，校長則不然。且在本案中，還被台中市府以「專心接受調查」為名包裝「借調」至教育局。
賴品妤表示，試問被借調到要調查自己的單位上班，如何使人信服公正性，無論責任歸屬比例為何，該校從校長、主任、教官都成了迫害學生的兇手與共犯，校長的管理缺失絕對不會亞於其他人。
賴品妤說，類似的狀況長期發生，各縣市皆時有所聞。去年新北市亦有國中校長霸凌學生情事，事後被教育局輕輕放下。自己過去在教委會時，與同事督促教育部提升專輔資源、自殺防治計畫，並在召委任期時，針對不適任教師推動幼教面向的《幼照法》、《教保條例》三讀，也檢討短期補習班部分。
另提出《教育人員任用條例修正案》，希望讓教育人員任用消極資格、解聘機制等與《教師法》一致；呼籲教育部應將該法列為優先法案，並與跨黨派委員溝通取得共識。
賴品妤也說，自己也建議「監督台中教育局擴大調查本案」、「教師專業倫理準則法制化」、「教師法不適任教師認定以行為為基準」、「兌現早已跳票的教官退出校園承諾」，教育部必須積極正視。
最後賴品妤說，沒有孩子該受到如此對待，教育體系必須確保每位學生都能在公平、無差別待遇的環境接受教育、輔導，不容各級單位敷衍。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995