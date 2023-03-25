影／學生走上絕路！立委高調點名　豐原高中急關粉絲頁

豐原高中事件　賴品妤：確保學生公平接受教育不容敷衍

▲對於豐原事件，賴品妤沒有孩子該受到如此對待，教育體系必須確保每位學生公平、無差別待遇的環境接受教育、輔導，不容各級單位敷衍。（圖／賴品妤辦公室提供）
▲對於豐原事件，賴品妤沒有孩子該受到如此對待，教育體系必須確保每位學生公平、無差別待遇的環境接受教育、輔導，不容各級單位敷衍。（圖／賴品妤辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

台中市豐原高中發生學生疑遭師長集體霸凌致輕生事件，被形容為台版《黑暗榮耀》，對此立委賴品妤表示，自己要求教育部緊盯台中教育局的後續處理，另建議「監督教育局擴大調查本案」、「教師專業倫理準則法制化」、「教師法不適任教師認定以行為為基準」與「兌現早已跳票的教官退出校園承諾」，籲教育部積極正視，另強調沒有孩子該受到如此對待，教育體系必須確保每位學生公平、無差別待遇的環境接受教育、輔導，不容各級單位敷衍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於豐原高中事件造成學生輕生憾事，賴品妤指出，自己已要求教育部緊盯台中教育局的後續處理，並提出了幾項建議。教育部目前已派督導小組前往了解，而台中市教育局也才在社會大眾的關注下，才表示已將人員調離現職等待調查，每到有遺憾的事件才要積極行動。

賴品妤說，本起事件突顯幾個問題，首先依《教師法》，因該校主任具教師身分故在調查期間若教評會通過，可暫時停聘接受調查，校長則不然。且在本案中，還被台中市府以「專心接受調查」為名包裝「借調」至教育局。

賴品妤表示，試問被借調到要調查自己的單位上班，如何使人信服公正性，無論責任歸屬比例為何，該校從校長、主任、教官都成了迫害學生的兇手與共犯，校長的管理缺失絕對不會亞於其他人。

賴品妤說，類似的狀況長期發生，各縣市皆時有所聞。去年新北市亦有國中校長霸凌學生情事，事後被教育局輕輕放下。自己過去在教委會時，與同事督促教育部提升專輔資源、自殺防治計畫，並在召委任期時，針對不適任教師推動幼教面向的《幼照法》、《教保條例》三讀，也檢討短期補習班部分。

另提出《教育人員任用條例修正案》，希望讓教育人員任用消極資格、解聘機制等與《教師法》一致；呼籲教育部應將該法列為優先法案，並與跨黨派委員溝通取得共識。

賴品妤也說，自己也建議「監督台中教育局擴大調查本案」、「教師專業倫理準則法制化」、「教師法不適任教師認定以行為為基準」、「兌現早已跳票的教官退出校園承諾」，教育部必須積極正視。

最後賴品妤說，沒有孩子該受到如此對待，教育體系必須確保每位學生都能在公平、無差別待遇的環境接受教育、輔導，不容各級單位敷衍。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

影／學生走上絕路！立委高調點名　豐原高中急關粉絲頁

台中6師長霸凌逼死高中生　潘文忠：專案調查、屬實嚴辦

影／台版黑暗榮耀？中市高中生同學上網公開霸凌師長名單

賴品妤登記拚連任　用年輕衝出汐止光榮感

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀