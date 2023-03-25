駐宏都拉斯大使張俊菲返台 機場吐心聲：已盡最大善意
我國與中美洲邦交國宏都拉斯近日關係緊張，面臨可能斷交的邊緣，而今（25）日上午我國駐宏都拉斯大使張俊菲也返抵台灣，面對記者詢問宏國是否向台灣申請援助、貸款等，張俊菲態度都相當低調，僅表示「謝謝，我們都盡了最大的善意」，並強調相關問題統一由外交部回應。
記者丁上程／綜合報導
我國中美洲邦交國宏都拉斯日前傳出將與我國斷交，並與中國方面建交，引發社會各界議論。而宏都拉斯外交部副部長也表示，曾多次向台灣要求20億美元（約新台幣606億元）用於外債重組，當地投資工廠及協助建設醫院，不過卻遭到我國外交部已讀不回。
對此外交部方面則發表聲明，自宏國總統卡蕬楚於去年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在援外能力範圍內協助宏國推動建設發展。外交部強調，我國除了大使多次與宏國外交部磋商外，次長俞大㵢更曾親赴宏國向宏國政府說明我方回應方案，絕無宏國所述「已讀不回」的情形。
外交部23日表示，宏國總統卡蕬楚日前指示與中國發展關係以來，台方持續與宏方溝通，但宏國堅持派外交部長前往中國洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情舉措，決定立即召回駐宏大使，以表達強烈不滿。