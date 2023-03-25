蔣萬安上任後首次提出追加預算 33.09億多用於選前政見
台北市長蔣萬安於去年12月25日至今，即將執政滿100日，而蔣市府方面也將向議會提出首次「追加預算」，預計將提出33.09億元，其中有18.46億元將用於蔣萬安於選戰期間提出的相關政見，包含幸福育兒、長照關懷、開創教育與全民運動。
記者丁上程／台北報導
台北市政府秘書長李泰興今（25）日表示，即將於台北市議會開議前，向議會提出追加預算的相關申請。而其中歲入來源的部分為中央核撥統籌分配稅款的128.23億，除了提出33.09億的追加預算外，剩下的統籌分配款中，26億用於債務還本，另69.14億則用於減少112年總預算中的歲計賸餘挪用。
李泰興進一步說明，追加預算中，約有18.46億用於兌現市長蔣萬安選前的政見。其中6.01億的部分將用於包含生育獎勵金在內的「幸福育兒」項目、2.88億用於重陽敬老金追加及長照相關的「長照關懷項目」、9.16億用於私幼學費補助及校舍改建的「開創教育」項目、0.41億則用於「全民運動」。
李泰興表示，追加預算案將於台北市議會開議前提出，也將於開議前拜會各黨團進行說明。而目前初步預計，僅只有「生育獎勵金補助」的部分有部分議員提出應溯及既往至今年年初，或是至蔣萬安上任當日。市府方面也坦言，若要回溯至今年元旦發放生育獎勵金補助，預計會再增加1億多的預算，接下來也會持續跟議員方面進行溝通。