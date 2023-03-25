美企5員工在中國被拘　北京開放政策打問號

美國知名企業美思明智集團（Mintz Group）駐北京辦公室，近日傳出5名員工突然遭調查甚至拘捕的消息，不得不暫停當地業務，引發輿論譁然，該公司強調，事前沒有收到任何搜索行動通知，也沒有收到任何有關的正式案件法律通知。外媒《自由亞洲電台》分析，這釋放出不安的信號，並讓外界對北京是否真的開放打上問號。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
報導指出，這次美企員工被抓，正值中國解除清零政策、兩會落幕，中國還首次舉辦「發展高層論壇」，想藉此號召海外跨國公司的高管、經濟學者在北京聚首，論壇主打的是「經濟復甦：機遇與合作」。
美國智庫威爾遜中心、季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）認為，這意思彷彿是說，如果能夠接受習近平和北京政府的條件，還是歡迎外國人前去發展，但前提是要乖乖聽話 。
美國約翰霍普金斯大學國際關係學院的艾楷民表示，他正苦於下個學期是否該到中國學習進修，他當然也希望中國這次的開放是真的，但這幾年來，持續不斷的困難讓他猶疑至今：「你不可能就這樣一直拖延著人生決定。」
多位美中關係學者都對這種趨勢感到擔憂，曾在中國住了10年的美國記錄片導演馬修泰（Matthew Tye）也透露，在中國後期的種種遭遇讓他意識到，中國歡迎的是「聽話的模範外國人」，曾經他以為中國會是他久居之處，但考量到安全與自由，應該是不會再回去。