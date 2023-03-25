塞車預防針　清明連假全台熱點省道公開

清明節連續假期自4月1日至4月5日止，為期5天，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次特性外，隨著疫情趨緩，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。依據國人習慣會在連假後期於兒童節至清明節當日上午至各地區墓園及寶塔等進行掃墓，為避免路途塞車之苦，公路總局建議民眾多加利用大眾運輸，節省行車成本。
記者黃仁杰／台北報導
為鼓勵民眾清明連假期間多搭乘公共運輸，享受舒適的旅程，減少自行開車壅塞之不便，公路總局自連假前一日至4月5日24時止推出多項全國性共通國道客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含87條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、使用電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠。
公路總局表示，連假期間亦針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享租汽車者折抵200元、機車者折抵100元；第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，兩優惠擇一使用。
公路交通方面，公路總局預估清明節連續假期車潮自3月31日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月1日至4月4日上午於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日至4月5日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。
公路總局預測省道易壅塞路段及時段，地區之主要幹道如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等；銜接高速公路之路段如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線。
銜接各國道交流道等及重要觀光風景地區鄰近路段，台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等。