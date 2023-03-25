4月電費漲價「我家會漲」？正解曝光 上期帳單快翻出來
4月1日起電價變貴了，平均漲幅達11%，已有新北房東喊到「1度7.7元」嚇壞租客。電費漲價倒數，你是否擔心家裡的電價有被漲到？要多付很多錢嗎？經濟部日前公布「凍漲線」，只要你家上一期電費單金額在「3832元」以下，就不用擔心會被漲到。
記者徐銘穗/綜合報導
此波4月調漲電價，對於非營業的住宅用戶來說，只有每月用電超過700度的人，701到1000度漲3%，超過1001度漲10%。台電說調漲後的電價目前仍在報部核定，尚未公布。
不過，若以台電現行電價住宅用電單月701至1000度夏月5.66元、非夏月4.60元推算，調漲3%後來到夏月每度5.83元、非夏月4.73元。單月1001度以上級距，調漲10%後來到夏月每度7.69元、非夏月每度6.03元。
至於大家擔心的「我家電費要多付錢？」、「700度以下不受影響好難懂！」經濟部日前解釋，台灣電費採累進計費，電費每兩個月為一期，「所以只要2個月的用電在1400度以內，就不會漲價」。
經濟部進一步說明，「以電費來看就是非夏月（10月-隔年5月）3832元、夏月（6-9月）4508元以下的家庭用戶，不受影響」，也就是說大家只要翻出上期電費單，只要你家電費沒超過3832元，就不會被漲價。