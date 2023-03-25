小S「身上2部位刺青」認了超後悔！無奈嘆：很台的人都有

56歲玉女方季惟守身如玉！從未親過男生　小S讚：真女神

▲昔日軍中情人方季惟因罹患癌症淡出演藝圈，自曝這56年以來都沒交過男友。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲昔日軍中情人方季惟因罹患癌症淡出演藝圈，自曝這56年以來都沒交過男友。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

從高中就出道的56歲玉女歌手方季惟，當年形象清新脫俗，一出道就以情歌《怨蒼天變了心》迷倒粉絲，被封為「軍中情人」、「機車擋泥板女神」，因為人氣超旺，還受邀跟周星馳合演《賭俠2之上海灘賭聖》，沒想到25歲罹患甲狀腺濾泡癌，從此淡出演藝圈潛心向佛，她近日上《小姐不熙娣》節目，談及這56年以來從未交過男友，沒有跟男性發生親吻、性行為，讓小S驚訝到不行，封她是「真女神」。

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▲方季惟蟬聯4屆「軍中情人」。（圖／中視提供，2018.01.20）
▲方季惟年輕時蟬聯4屆「軍中情人」。（圖／中視提供，2018.01.20）
▲方季惟透露當年因罹癌，讓父母擔心的頭髮全白。（圖／公視提供，2017.01.25）
▲方季惟當年因罹癌淡出歌壇，讓父母擔心到頭髮全白。（圖／公視提供，2017.01.25）
▲有網友詢問，大家是否看過周星馳電影《上海灘賭聖》的方季惟版本？掀起大家回億和討論，紛紛直呼「這是星爺的多重宇宙嗎？」（圖／爆廢公社）
▲方季惟人氣超旺，曾和周星馳合作另一版本的電影《上海灘賭聖》。（圖／爆廢公社）
方季惟透露，從小家境不好，5歲就開始賺錢拍廣告，從來沒有談過戀愛，只有高中時在家人安排下相親，甚至一度論及婚嫁，沒想到當上歌手後，一堆男性都想和她交往，全被媽媽擋下來；受到娛樂圈保守風氣影響，儘管追求者眾，都會被宣傳擋下來，連粉絲寄來的信都看不到，她努力賺錢養家，這56年來都是母胎單身，從未鬧過緋聞，沒有和男性有過親吻等親密行為。

▲江國賓（右）拍戲經驗豐富，豈料遇上方季惟卻超緊張。（圖／TVBS提供，2016.10.26）
▲方季惟（左）淡出歌壇後潛心向佛，近年重出江湖拍戲。（圖／TVBS提供，2016.10.26）
方季惟表示，感情類型並非一見鍾情，相親時會觀察對方的言行舉止，包括走路、講話、吃東西，走路腳要踏得穩，對細節比較挑剔。小S再三詢問：「這樣不會感到寂寞嗎？」方季惟坦言從小就照顧家裡，一直到處表演，沒有感情生活也不覺得遺憾。

▲方季惟透露當年火紅，宣傳擋下許多追求者。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲方季惟透露當年火紅，宣傳擋下許多追求者。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲方季惟相親時會仔細觀察異性，感情比較挑剔。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲方季惟相親時會仔細觀察異性，感情比較挑剔。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
方季惟這番言論讓許多女性產生共鳴，在節目影片底下留言「我40歲也是母胎，雖然覺得對於自己是件很自然的事，但仍會擔心外界眼光。今天看到這個影片，心情有放鬆了不少」、「怪不得很有靈氣，沒有什麼煩惱」、「人本來就要自己選擇怎樣的生活，沒交過又如何」、「誰說人就必須要戀愛結婚還要生小孩？」也有人開玩笑說「會不會交的是女生？」


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