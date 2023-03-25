56歲玉女方季惟守身如玉！從未親過男生 小S讚：真女神
從高中就出道的56歲玉女歌手方季惟，當年形象清新脫俗，一出道就以情歌《怨蒼天變了心》迷倒粉絲，被封為「軍中情人」、「機車擋泥板女神」，因為人氣超旺，還受邀跟周星馳合演《賭俠2之上海灘賭聖》，沒想到25歲罹患甲狀腺濾泡癌，從此淡出演藝圈潛心向佛，她近日上《小姐不熙娣》節目，談及這56年以來從未交過男友，沒有跟男性發生親吻、性行為，讓小S驚訝到不行，封她是「真女神」。
記者江芷稜/綜合報導
方季惟透露，從小家境不好，5歲就開始賺錢拍廣告，從來沒有談過戀愛，只有高中時在家人安排下相親，甚至一度論及婚嫁，沒想到當上歌手後，一堆男性都想和她交往，全被媽媽擋下來；受到娛樂圈保守風氣影響，儘管追求者眾，都會被宣傳擋下來，連粉絲寄來的信都看不到，她努力賺錢養家，這56年來都是母胎單身，從未鬧過緋聞，沒有和男性有過親吻等親密行為。
方季惟表示，感情類型並非一見鍾情，相親時會觀察對方的言行舉止，包括走路、講話、吃東西，走路腳要踏得穩，對細節比較挑剔。小S再三詢問：「這樣不會感到寂寞嗎？」方季惟坦言從小就照顧家裡，一直到處表演，沒有感情生活也不覺得遺憾。
方季惟這番言論讓許多女性產生共鳴，在節目影片底下留言「我40歲也是母胎，雖然覺得對於自己是件很自然的事，但仍會擔心外界眼光。今天看到這個影片，心情有放鬆了不少」、「怪不得很有靈氣，沒有什麼煩惱」、「人本來就要自己選擇怎樣的生活，沒交過又如何」、「誰說人就必須要戀愛結婚還要生小孩？」也有人開玩笑說「會不會交的是女生？」