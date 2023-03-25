赴嘉義視導陸軍　蔡英文感謝協助清淤、勉精實訓練護台灣

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尤其是五二群戰工營，肩負著第五作戰區的戰鬥支援任務，以及各項災害防救工作。大家為了扛起雙重的責任，日常的訓練非常紮實和辛勞。
蔡英文說，除了日常的訓練、整備，「陸軍52工兵群」也負責中部地區的清淤工程。在2021年，戰工營投入人力、物力，協助中區水資源局和第三河川局，進行「鯉魚潭水庫清淤」。
在大家齊心協力下，總清淤土方達到14萬立方公尺，提升了水庫庫容，也解決了國人的民生用水問題。非常謝謝大家的努力。
蔡英文表示，今年台灣依舊面臨水情的考驗，政府已經啟動各項防旱節水措施，她請戰工營隨時做好準備，如果水情持續嚴峻，務必發揮最大量能，來完成各項任務。
蔡英文進一步說，剛才看到「近戰格鬥」操演，這項訓練源自去年底所出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，希望這項演練，能夠更貼近實戰，更符合現代作戰的需求。
她表示，身為三軍統帥，提出這項調整方案，就是希望透過質與量的強化，改變過往訓練內容、增加實彈射擊及聯合演訓，讓國軍的訓練品質足以因應當前的局勢及戰備需求。
蔡英文表示，守護臺灣、捍衛民主一直是我們國軍的重大使命，相信唯有不斷地精進訓練、強化部隊戰力，才能更有能力保家衛國。
包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長黃重諺、陸軍司令徐衍璞、第五作戰區指揮官李兆明、五二工兵群指揮官戴承澤、戰工營長陳奕穎等都出席行程。