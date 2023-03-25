蘋果CEO庫克現身北京！出席中國發展論壇 談AI創新提速
蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）前往中國，出席中國發展高層論壇，25日在年會論壇上，庫克談到近年火紅的AI人工智能，聲稱科技的創新發展飛速，而且還會再更快。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，25日舉行的年會論壇，人工智能創新是熱門話題，庫克表示，當前全球在人工智能等方面的創新速度是非常迅速的，作為技術的發明者，有責任確保人們正確使用，使科技能夠真正幫助人類，並從年輕人開始培養相關能力，即使未來不從事這類產業，也能跟上快速創新的世界，不至於被甩在後頭。
庫克指出，編寫程式技能和批判式思維是非常重要的，蘋果也宣布對中國發展研究基金會的捐助，增加至1億元人民幣，為中國各地的教師和學生創造成長機會；新增的5000萬人民幣，將資助為期3年的「智慧園丁」 項目，在中國發展較落後的地區，推廣數位化教學，預計將影響超過12萬名教師和200萬餘名學生。
此外，庫克還提到氣候變遷的議題，聲稱自2015年以來，蘋果公司的碳排放已降低了約50%，現在的蘋果公司，已經完全實現了可再生能源營運，也正與所有供應商合作推廣，力圖幫助逾50個供應商在2030年實現完全的可再生能源營運。