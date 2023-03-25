春雷來了！桃竹苗外海首現蹤影 北部大雨、中南部等解渴
今（25）日下午1時左右鋒面逐漸通過台灣北部陸地，北台灣開始出現局部短暫陣雨。根據中央氣象局觀測資料顯示，北台灣累積雨量平均10毫米，最多出現在基隆北海岸，累積雨量逼近30毫米。另外，有不少民眾紛紛回報「聽到春雷了」，氣象局也證實在桃竹苗外海有一些雷的訊號產生。至於旱象最嚴重的中南部地區能不能趁這波鋒面「解渴」？氣象局坦言，短期內預估只有山區比較有降雨機會，若要到有效紓解旱象可能還得等等。
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氣象局預報員葉致均指出，今天大約於下午1時前後，氣象局雷達回波就觀測到桃竹苗外海區域有雷電訊號產生，相較2天前（3/23）氣象局長鄭明典分享的雷達顯示圖，雷電訊號仍在中國大陸靠近福建內陸、外海地區附近，這波鋒面讓「春雷」又更離台灣更近一些。
不過鋒面通過已經先為北台灣帶來一陣大雨。葉致均表示，台灣本島受華南雲雨帶及東北季風影響下，午後新竹以北平均累積雨量大約為10毫米左右，其中基隆北海岸平均都有15毫米，最高落在富貴角地區，累積雨量已經超過30毫米。
葉致均坦言，目前中南部地區期待已久的大雨「還得再等等」，現階段僅偵測到中部以北地區有降雨情況，越往北雨勢將會越大，中南部地區則僅限於山區等，比較屬於局部定點降雨的情況，「若要稱到『解旱』，似乎有點太早。」