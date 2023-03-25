女星無辜被教官咆哮！親揭「恐怖回憶」：至今都沒有道歉
台灣日前傳出教官霸凌學生的案件，引發社會關注。對此，曾參與《全明星運動會》的女星文雨非就不忍回想起過去同樣被教官霸凌、惡意汙衊、咆哮的恐怖回憶，直到現在都沒得到一聲道歉，只能藉此提醒自己，「努力不要成為像他們一樣的大人。」
記者詹鎰睿/綜合報導
文雨非今（25）日在IG限時動態上有感而發地表示，「我平安的長大了，也努力不要成為像他們一樣的大人。」她透露，以前曾被學校教官誤會在外面打架，結果就被教官當場咆哮，「即便我矢口否認還有人證不在場證明，但教官堅持對方來學校指認我的照片就是我跟他們打架。」
但到後來才發現是誤會一場，讓文雨非忍不住感嘆，「至今教官都沒有跟我道歉，我不會感謝他讓我清楚的知道要成為怎樣的大人，因為善良是應該的」，最後也對日前發生的社會案件祈禱，「願上帝親自安慰同學的爸媽。」
※【NOWnews 今日新聞
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