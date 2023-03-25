中國頻挖我邦交國牆腳　CNN分析：這並無法孤立台灣

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《CNN》報導引述了政治大學政治學助理教授列夫納赫曼（Lev Nachman）的說法，列夫納赫曼認為邦交國確實提供台灣有意義的支持，但如果有一天台灣邦交國數目真的歸零，會有何改變？答案是變化不大。
《CNN》以台美關係為例，雖然美國早在1979年就撤回了對台灣的外交承認，但台美之間的非官方關係始終牢固，時任眾院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）去年親自訪台，蔡英文總統馬上也要過境美國，雖然中國對此的反應總是暴跳如雷，但也無法阻止美國與台灣持續發展關係。
除此之外，隨著俄烏戰爭展開，越來越多歐洲國家關注到台灣與烏克蘭面臨類似的威脅，德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日率團訪台，她是26年來首名訪台的德國部長級官員，更聲稱未來德國部長級官員訪台將成常態。
雖然台美之間沒有正式外交關係，但美國還是被視為台灣安全的最大保證者，每年都軍售武器給台灣，而台灣作為全球半導體產業的領導者，對許多西方國家來說都是不可或缺的重要貿易夥伴，這一切都保證了台灣的影響力，遠比正式邦交國數目來得重要。
《CNN》最後分析，北京歷年來透過「金錢外交」，成功挖走了不少台灣邦交國的牆腳，雖然這不會達到在國際上孤立台灣的目的，但確實造成對台灣政府當局的壓力。列夫納赫曼指出，無論在國際上還是國內，執政當局都難以承受這種打擊，因為對許多台灣人來說，邦交國數目有象徵意義，而對其他國家來說，持續失去邦交國也會被認為是軟弱的表現。