徐瑋吟進演藝圈鬧家庭革命！14歲上電視竟被爸爸甩巴掌
28歲女星徐瑋吟日前在節目《小明星大跟班》討論「你到底說夠了沒有？一句話惹怒年輕人排行榜」，提到自己總是被家人誤會工作是在玩，而且只要一離開台北就會被媽媽唸，「又在玩？那我這個月的什麼什麼妳來付！」讓她覺得壓力很大，也想起首次上節目後回家被爸爸甩巴掌的經歷，讓在場來賓感到心疼。
記者詹鎰睿/綜合報導
徐瑋吟表示，「因為出外景其實很累，但我只把工作好的一面展現出來，是不想讓他們（家人）擔心。」這一番話也讓同樣有主持外景節目的吳宗憲深有同感，「每次出國我都會發照片到家裡群組，後來群組越來越沒回應，我才知道他們的感覺是『玩是你在玩，我們又沒玩到』，但他們忘了我是在工作，我也因為這個事情沒得到家庭的諒解。」
此外，徐瑋吟還提到，其實家人很反對她進演藝圈，甚至還常常用言語羞辱她，「我第一個上的節目就是《我猜》，播出那晚，我一打開家門，我爸一巴掌就下來了，他說『妳才14歲去上什麼節目？妳知不知道那都會被潛規則？』之後還很常罵我是『做雞』的！」
黃豪平則坦言他最怕碰到會亂點鴛鴦譜的長輩：「我爸媽從來沒講過這句話，因為他們也一直覺得我是Gay，但我最怕親戚雞婆，覺得你比較適合誰。」
他也分享有次在家族聚會上發生尷尬狀況：「我帶前女友回去，有人就直接講說『怎麼不是楊小黎』？還說我前女友太瘦沒福氣，如果像楊小黎就很好，搞得我前女友還質疑我是不是跟楊小黎有一腿？」
結果徐瑋吟也有相同困擾，「只要跟我有發過限動的男生，我爸媽就會懷疑那是不是我的約會對象，然後一直問說什麼時候在一起？還說妳都不談戀愛是不是想要出家？」