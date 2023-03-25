認識基努李維超過12年！真田廣之曝他私下像「日本武士」

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真田廣之談起與基努李維的交情，兩人早在2013年的電影《浪人47》中就已經合作過，認識超過12年，真田廣之笑說：「我們的化學反應似乎沒有隨著時間消逝。」真田廣之大讚基努李維從沒變過，總是謙虛、害羞，而且努力工作，對自己很嚴格但對別人非常友善，像個「日本武士」一樣，他開心表示，「基努李維喜歡開玩笑，所以拍片時總是和諧有趣，我很高興和他一起工作。」
拍攝《捍衛任務》系列電影的現場，是否有發生過意外？基努李維說：「大家在拍攝過程中都相當疲憊，但是好的那種疲憊。就像你剛爬完一座山，然後現在在休息的感覺；就像你結束一場比賽，而且你贏了。而說到意外，我倒是發生過一次，我不小心把一位先生的頭給切開了。除此之外，有個幕後人員被車給撞了，他當時人在車內，我們必須送他去醫院，幸好他最後沒事。」
基努李維坦言，每拍攝一部《捍衛任務》都會對身體造成一定傷害：「我想說的是，你仍必須要小心，但很高興在拍攝現場的每個人都互相照顧。多少會產生一些瘀傷和疼痛，但沒有人在拍攝這部電影時受到傷害！」《捍衛任務4》導演查德史塔赫斯基表示，原本電影片長近3小時45分鐘，最後才將電影精華縮短到2小時49分上映。《捍衛任務4》全台熱映中。