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認識基努李維超過12年！真田廣之曝他私下像「日本武士」

▲認識基努李維（左）超過12年，《捍衛任務4》真田廣之（右）形容他私下就像「日本武士」。（圖／車庫娛樂提供）
▲認識基努李維（左）超過12年，《捍衛任務4》真田廣之（右）形容他私下就像「日本武士」。（圖／車庫娛樂提供）

記者黃雅琪/綜合報導

《捍衛任務4》台灣票房已破新台幣3300萬元，美國昨（24）日首映，更創下新台幣9.1億元（3000萬美金）票房，超越前作《捍衛任務3》首日2270萬美金票房。在片中演出主角基努李維好友的真田廣之，兩人私下相識超過12年，真田廣之透露基努李維就像個「日本武士」一樣，嚴以律己、寬以待人。

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▲《捍衛任務4》真田廣之（前）飾演「殺神」的好友兼飯店經理。（圖／車庫娛樂提供）
▲《捍衛任務4》真田廣之（前）飾演「殺神」的好友兼飯店經理。（圖／車庫娛樂提供）
在《捍衛任務4》中，飾演「殺神」的好友兼飯店經理的真田廣之，也為電影帶來嶄新日式武打場面，真田廣之在片中有許多金句，包含「我和他的交情比你的人生還長！」、「愚人滔滔不絕，懦夫沉默不語，智者靜觀其變」，都讓大家看了相當過癮。

真田廣之談起與基努李維的交情，兩人早在2013年的電影《浪人47》中就已經合作過，認識超過12年，真田廣之笑說：「我們的化學反應似乎沒有隨著時間消逝。」真田廣之大讚基努李維從沒變過，總是謙虛、害羞，而且努力工作，對自己很嚴格但對別人非常友善，像個「日本武士」一樣，他開心表示，「基努李維喜歡開玩笑，所以拍片時總是和諧有趣，我很高興和他一起工作。」

▲《捍衛任務4》基努李維（左）依舊對狗狗很溫柔。（圖／車庫娛樂提供）
▲《捍衛任務4》基努李維（左）依舊對狗狗很溫柔。（圖／車庫娛樂提供）
拍攝《捍衛任務》系列電影的現場，是否有發生過意外？基努李維說：「大家在拍攝過程中都相當疲憊，但是好的那種疲憊。就像你剛爬完一座山，然後現在在休息的感覺；就像你結束一場比賽，而且你贏了。而說到意外，我倒是發生過一次，我不小心把一位先生的頭給切開了。除此之外，有個幕後人員被車給撞了，他當時人在車內，我們必須送他去醫院，幸好他最後沒事。」

▲基努李維坦言拍攝《捍衛任務4》對身體有傷害。（圖／車庫娛樂提供）
▲基努李維坦言拍攝《捍衛任務4》對身體有傷害。（圖／車庫娛樂提供）
基努李維坦言，每拍攝一部《捍衛任務》都會對身體造成一定傷害：「我想說的是，你仍必須要小心，但很高興在拍攝現場的每個人都互相照顧。多少會產生一些瘀傷和疼痛，但沒有人在拍攝這部電影時受到傷害！」《捍衛任務4》導演查德史塔赫斯基表示，原本電影片長近3小時45分鐘，最後才將電影精華縮短到2小時49分上映。《捍衛任務4》全台熱映中。

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