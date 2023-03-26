兒童節想送書！「10大熱門童書」公開　小孩最愛這一本

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「兒童節禮物」童書、玩具展，包含2023年上半年最超值的「童書展」，6,000種圖書，全面5折起，除折扣優惠外，依照不同年紀規劃「分齡」專區、集結7大「熱搜關鍵字」特企，像是AI是什麼?打造孩子FQ力、從小培養SDGs等主題書展。同步揭露「2023第一季童書暢銷榜」，像是《神奇柑仔店》占3席，生涯規劃、公民與法治素養從小學起，也是相當熱門。
童書暢銷排行榜 TOP 10
- 神奇柑仔店14：炫耀餅乾的副作用
- 神奇柑仔店13：合身花生與神祕實驗
- 少年讀臺灣：認識歷史、地理與生態(全套3冊)
- 達克比辦案12-雨林縱火犯：生物多樣性與熱帶雨林生態系
- 在咖啡廳遇見彼得．杜拉克：跟管理大師學5個高效能習慣
- 童話陪審團套書
- 我們為什麼要讀書？為什麼要工作？
- 神奇柑仔店系列1～4（共四冊）
- 給兒童的小六法全書：40堂法律必修課
- 我們的節氣：畫給孩子的二十四節氣變化
為滿足兒童節閱讀送禮需求，momo從即日起～4/30，集結親子天下、未來兒童、小熊出版、康軒等近700家知名童書品牌、破3萬本童書推出優惠，刷momo卡再享4%。同時公佈「2023童書熱銷榜TOP10」，冠軍由話題新書「童話陪審團套書」奪下，銷量破千套的「少年讀臺灣：認識歷史、地理與生態」及「好好說話，到哪都是人氣王！」穩坐第二、三名；第四名為風靡臺日韓三地的「神奇柑仔店1-12套書」，被譽為兒童版解憂雜貨店。
暢銷排行榜 TOP 10
- 童話陪審團套書（共兩冊）：刑法篇 X 民法篇/親子天下
- 少年讀臺灣：認識歷史、地理與生態(全套3冊)/ 未來出版
- 好好說話，到哪都是人氣王！/未來出版
- 神奇柑仔店1-12套書/親子天下
- 少年讀世說新語（全套3冊）/未來出版
- 達克比辦案第1-10集套書（共10冊）/親子天下
- 在咖啡廳遇見彼得．杜拉克：跟管理大師學5個高效能習慣/小熊出版
- 玩心繪本：魔法抱抱【情緒管理】/和平
- 歡迎光臨小兔子點心屋/小熊出版
- 紅豆綠豆碰第1-14集/康軒
遠傳觀察，「遠傳守護網」最受夾心族青睞，用戶比例高達四成，其中「防駭心守護」幫長輩杜絕網路詐騙、惡意程式；「兒少心守護」幫小孩設定阻擋「情色、藥物、賭博、暴力、武器、自殺、墮胎、菸酒、成人遊戲、煽情」十大有害網站、進行上網時間管理。即日起新申辦享前3個月免費、指定方案享最高12個月優惠，原價88元，特價50元/月；申辦家庭包五人方案更划算，原價440元/月，優惠價200元/月，相當於4.5折。
📍中華電信網路門市
即日起至4/15，推出「大人小孩同樂節」優惠活動，申辦精采5G、HiNet光世代、MOD等指定方案，有機會獲得SONY PS5、Nintendo Switch、Hami Point 666點和中華電信網路門市首次攜手「天下生活出版」、跨界合作暢銷80,000冊的系列繪本《小耳朵》紀念組套書與桌遊，總計超過100份兒童節禮物。並同步推出為學童設計的「護童199方案」，月繳199元享輕量上網優惠與「色情守門員」服務，藉此防堵誤入色情網站。