丁一宇公開財產數字！對比富豪收入「差很大」

韓星丁一宇、「少女時代」權俞利繼古裝劇《打包袱：盜取命運》後再續情緣，合作以偵探為題的愛情劇《Good Job絕佳拍檔》，丁一宇劇中詮釋財閥「善宇」，他對角色背景有一番解讀，因「善宇」是一瞬間累積財富、有數不財產的富豪，丁一宇笑稱現實生活中的他，目前都還能算清楚賺了多少錢，與角色是生活在不同世界的人。
記者陳雅蘭/綜合報導
《Good Job絕佳拍檔》劇情描述財閥偵探丁一宇，和天生擁有超級眼力的權俞利相遇後，合作展開偵探調查，最後兩人蹦出愛的火花。該劇日前在韓國播出獲得好評，觀眾直呼情節令人爆笑又心動。權俞利受訪表示，和丁一宇已培養出默契；丁一宇稱讚女方讓他很有安全感，所以能放心專注在演技表現上。兩人也說透過這次合作「親密度更加倍」，會讓粉絲感受到更心動的感情線。
劇中，丁一宇中為了埋伏查案，嘗試各種造型現身，其中提到和製作組討論出場戲的安排，他為了要讓劇迷印象深刻，最後決定以老妝登場。丁一宇分享「變妝」過程，首先要耗時1個半小時成模，接著再花4個小時黏到臉上，但也因此導致他無法順暢呼吸。丁一宇還說，卸妝時要用酒精擦拭，皮膚當下非常刺痛，這過程需要重覆3到4次才能清潔乾淨。
首集中，丁一宇帥氣撕掉老臉面具，以真實面貌示人的橋段，這個想法來自於電影《不可能的任務》；丁一宇表示曾經想過直接化老妝出現在鏡頭上，但似乎沒那麼有趣，因此想到以撕掉面具的動作來製造效果，讓大家驚豔。《Good Job絕佳拍檔》26日起，每週日晚間10點於八大戲劇台播出。