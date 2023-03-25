春雷雨彈炸週末！大雨「從北下到南」 全台出門必帶傘
明（26）天受華南雲雨帶、東北季風持續影響，中部以北地區仍是降雨熱區。氣象局指出，明天全台灣幾乎都會有降雨機會，氣溫也會轉涼不少，尤其北台灣白天將降溫到攝氏17-20度，延續今天低溫水準。另外，今天乍響第一波春雷，氣象局也特別提醒中南部地區明天有可能會發生雷電、強陣風、瞬間大雨等極端天氣發生，民眾有望在台灣本島看到春雷降落。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員葉致均表示，明天受鋒面挾帶水氣影響最甚，一整天幾乎都是陰涼天氣。氣溫方面，北台灣白天氣溫延續今天低溫水準，持續維持在攝氏17-20度，中部及花蓮地區則來到攝氏23-24度，南部及台東地區則較沒影響，維持在攝氏26-29度，體感上也較為溫暖。
天氣方面，今天晚上開始到明天一整天，幾乎全台各地都會下雨，其中又以中部以北地區為降雨熱區。此外，因台灣附近海峽上發現有對流雲系往台灣本島移入的跡象，葉致均特別提醒中南部地區民眾須慎防雷電、強陣風、瞬間大雨等天氣型態發生。
至於民眾最關心的中南部水庫何時有望解渴？稍早葉致均接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，坦言「還得再等等」，氣象局目前僅偵測到中部以北地區，越往北雨勢將會越大，中南部地區則僅限於山區等，比較屬於局部定點降雨的情況，「若要稱到『解旱』，似乎有點太早。」