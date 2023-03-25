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MLB／經典賽後首度出賽　吉田正尚：準備好在紅襪打球了

▲日籍強打吉田正尚結束WBC賽事後，回歸母隊紅襪（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍強打吉田正尚結束WBC賽事後，回歸母隊紅襪（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

波士頓紅襪今天在春訓比賽中迎戰亞特蘭大勇士，同時本場比賽也是剛幫助日本武士隊拿下經典賽冠軍的強打吉田正尚，打完經典賽回歸紅襪隊的首場比賽，扛起球隊先發第四棒、左外野手，雖然兩打數沒有安打出現，但有選到一次保送上壘，在經過經典賽的洗禮後，吉田正尚表示「我已經準備好在紅襪隊打球了」。

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其實在經典賽開打之前，吉田仍持續猶豫著是否參賽，挑戰大聯盟的第一個賽季春訓，就要離開球隊一個月的時間，讓他舉棋不定，而最後他仍決定披上母國戰袍效力，不只幫助日本隊拿下闊別14年的經典賽冠軍，個人還以賽會13分打點，刷新經典賽的新紀錄。


打完經典賽，跟許多世界最頂尖的棒球員交手之後，讓吉田獲得更多「信心」，今天的春訓比賽之前，吉田受訪表示「參加經典賽是個艱難的決定，但真的是個非常棒且正確的決定，因為能讓我在很大的壓力下比賽，並且跟許多偉大的球員交手，對我來說真的很棒，並且我在賽會中獲得了超過30打數，對我來說幫助很大」，並強調「我想我已經準備好在波士頓打球了」。


對於開季的目標，吉田正尚希望能更加適應紅襪隊主場「芬威球場」的左外野「綠色怪物」，幸運的是，紅襪隊的春訓基地有一個「綠色怪物」的複製品，讓他可以趁最後幾天的春訓適應，同時紅襪隊總教練Alex Cora也認為適應綠色怪物會是吉田正尚最重要的工作之一。


吉田正尚優異的打擊能力以及選球眼，讓他成為紅襪隊的開路先鋒熱門人選，但Cora教練並不這麼認為，他還是希望把吉田排在比較舒適的中段棒次，吉田本人則隊打哪一棒沒有任何意見，坦言「上壘跟把隊友送回本壘得分，才是我最關注的事」。

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