一帶一路投資金額降到低點　美歐挑戰中國在非洲的影響力

我是廣告 請繼續往下閱讀
《the Africa Report》報導指出，在「一帶一路」倡議提出後，美國視其為中國擴張地緣政治影響力的工具，美國國會希望給予反制，於2019年12月通過《反中國惡意影響基金授權法案》，透過擴大對外國投資，來打擊中國在非洲和其他地區的勢力。就在最近，美國眾議院同意授權反中國惡意影響基金在未來5年內，每年撥款3.25億美元，作為反制中國的金元彈藥。
美國將「一帶一路」倡議定位為詐欺，是中國搾取非洲國家利益的債務陷阱。不過對非洲國家來說，雖然對中國的不透明有所疑慮，但並未所有國家都全盤接受美國視角的敘事，非洲仍然希望中國資金的投入能夠帶來幫助，尤其是在基礎交通建設方面。
根據《日經新聞》報導，法國投資銀行Natixis亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）表示，「美國和歐盟對非洲的興趣增加，反映了全球經濟秩序的轉變」。中國減緩對非洲投資的同時，美國和歐盟都希望藉著這個機會，擴大自己在非洲的影響力。
不過奈及利亞經濟學家伊格威（Uche Igwe）提醒，「中國在非洲領先」，中國在基礎建設項目上的長期投入，讓所有在非洲的中國企業，都很容易取得巨大優勢。
《日經新聞》報導指出，有熟悉非洲問題的專家認為，如果美國、歐盟、中國的競爭是良性的，比如彼此競相提出更好的貸款條件讓非洲國家融資，那麼這樣的競爭就能促使非洲繁榮，也是非洲國家所歡迎的。
但如果競爭是惡性的，比如互相以排除對方的勢力為目標，而並未提供更多實質好處給非洲國家，那麼這種不健康的角力，可能就會給非洲帶來許多負面的影響。無論如何，相較於美國對中國的明顯敵意，歐盟自稱態度中立，也不排斥與中國進行某種程度的合作。而中國雖然對於非洲的投資減緩，但依然是非洲的主要貿易夥伴，也無意放棄對非洲的關鍵影響力。