普發6000寒舍拚了！住房就送「啤酒山」 66瓶房內喝到爽
搶攻政府普發現金政策商機，各大飯店紛紛搶推優惠。今（25）日寒舍集團結合旗下3大酒店把6000元放大，首先於即日起到4/7在寒舍APP推出「錢錢放大術」，消費者以6000元現金參與幸運抽抽樂活動，有機會抽中最高2倍回饋，現賺回6千元；還有台北喜來登大飯店、寒居酒店、台北寒舍艾美酒店，等紛紛推出「現賺回6000元」活動，等4/6領錢就衝吧！
記者汪睿琦/綜合報導
台北喜來登大飯店即日起至4/30前限量推出的「狂歡66」方案，住宿即送66罐啤酒山或6瓶精選紅酒，每房每晚6666元起；此外「全民升等」方案則以6,000元起入住，可享直接升等至每晚要價18,000元的主管客房，等同於價值3倍跳，升等含雙人自助早餐，每日限量販售。
寒居酒店則在6/30前推出「六鄰鄰鄰」住房專案，入住鄰鴞客房每房每晚6000元起，再送2客早餐，每房加贈巴黎品牌「Omnisense」480ML洗沐備品時尚組；台北寒舍艾美酒店則在4/9前推出春遊快閃優惠，每房每晚9200元起，還送2客隔天早餐，連住2晚再加送巧克光廊商品抵用券。
此外，晶華酒店集團也聯手旗下晶華、晶英、捷絲旅3大品牌、11間酒店推出「政府發現金，全民遊晶華」活動，從台北到高雄，再到宜蘭、花蓮等通通6000元起跳入住，晶華酒店爆款栢麗廳餐券也搶先旅展開賣，讓民眾提早便宜卡位。
其中，位於台北的晶華酒店晶華酒店就趁勢推出「6000元入住豪華客房1晚」活動，專案中贈送入住當天吃栢麗廳自助下午茶以及翌日早餐各兩客；餐飲優惠方面，晶華搶先推出每年旅展都暢銷熱賣的栢麗廳以及泰市場海鮮自助餐廳的四人或雙人餐券套票，最高價值8624元，賣價6000元等同直接打7折。
※【NOWnews 今日新聞
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