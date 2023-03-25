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高市議會總質詢改整天　6議員上下午全天質詢

▲高雄市議會議會程序委員會今（25）日通過自4月20日起至6月28日召開第1次定期大會，市政總質詢將採取每天6位議員全天質詢的方式。（圖／高雄市議會提供）
▲高雄市議會議會程序委員會今（25）日通過自4月20日起至6月28日召開第1次定期大會，市政總質詢將採取每天6位議員全天質詢的方式。（圖／高雄市議會提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市議會程序委員會今（25）日通過，自4月20日起至6月28日召開第1次定期大會，高雄市議會原本是每天上午排定3位議員總質詢，程序委員會上每天6位議員全天質詢方式取得共識，議長康裕成表示，如果大家對新議程仍有疑慮，可於大會結束後再討論修正。

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程序委員會針對第4屆第1次定期大會日程表進行討論，會中討論二個版本草案，草案一版本是維持每天上午排定3位議員總質詢的慣例，草案二版本為每天排定上午3位及下午3位議員質詢方式。

擔任主席的議長康裕成表示，二個草案版本的開會天數及議員總質詢時間均相同，並不影響議員權益；副議長曾俊傑則說，經過市府秘書長郭添貴向所有議員溝通說明，已取得多數共識，建議採取每天6位議員總質詢的草案二版本，如執行後發現不妥再討論於下次大會修正。

議會民進黨團總召江瑞鴻指出，他支持草案版本二，改變以往局處首長長達一個多月時間的上午綁在議會備詢的情形，希望首長有更充裕時間處理公務；  國民黨團總召陳美雅議員原建議維持原版本，但也尊重大家支持版本二的共識，不過擔憂局處首長全天備詢是否影響政務及體力能否負荷；無黨團結聯盟總召朱信強則說，草案二大原則沒有問題，但市府應謹慎思考局處首長有長達11天每天都要綁在議會，無法處理公務的問題，並且有否體力負荷每天6位議員的質詢。

針對部分議員擔憂局處首長在一整天均排定市政總質詢的期間，如遇重大事故恐將無法處理公務問題，康裕成議長說，新北及台中市議會市政總質詢現況亦是排定一整天質詢模式，且行之多年，相信高雄市議會也能克服困難及備妥因應策略。

據了解，新北市議會每天上午排定2位議員總質詢、下午3位，市政總質詢議程天數13天；台中市議會上午排定3位議員總質詢、下午則排4位，市政總質詢議程天數10天；台北市議會則全部集中在下午排定市政總質詢，市政總質詢議程9天；康裕成強調，高雄市議會並非第一個上下午均排定市政總質詢的議會，相信在借鏡其他議會的經驗下，高雄市也能排除部分議員的擔憂，市府局處首長也能正常處理公務。

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