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捷克眾議長率百人訪台　游錫堃接機「捷克政府縮小版！」

▲捷克眾議院議長艾達莫娃今日率團抵台，訪團人數多達150人且成員具代表性，游錫堃認為捷克國家象徵都帶來了，意義非凡。（圖／翻攝自行政院共訊）
▲捷克眾議院議長艾達莫娃今日率團抵台，訪團人數多達150人且成員具代表性，游錫堃認為捷克國家象徵都帶來了，意義非凡。（圖／翻攝自行政院共訊）

記者陳威叡／台北報導

捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（25）日率領150多人訪問團抵台，在台期間將分別拜訪總統蔡英文、行政院長陳建仁與立法院，立法院長游錫堃下午也特別前往接機，致詞時表示，本次訪團人數眾多，成員不僅來自參眾兩院，還包括總統辦公室、中央及各地方政府單位，宛如捷克政府的縮小版，代表性十足，可以說是把捷克國家象徵都帶來了，意義非凡，令人振奮，未來透過直航，兩國夥伴關係必定更加深化。

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游錫堃說，非常榮幸能夠以立法院長的身分，迎接捷克眾議長艾達莫娃一行訪問台灣，去年7月自己率領跨黨派國會外交訪問團出訪捷克時，受到捷克參、眾兩院熱忱的接待，不僅參眾兩院的禮車、接待場所等皆懸掛我國國旗，更在參議院會上正式發表演說，成為我國在捷克及在非邦交國家之首例。

游錫堃說，捷克國會對台灣國會訪問團以禮遇邦交國的規格接待，至今仍然令其感動萬分，而自己與眾議長艾達莫娃的緣分也自那一次開始，當時他當面邀請艾達莫娃訪台，眾議長欣然允諾，並認為3月至5月是個適當的時機。果然今年開春便接到眾議長率團訪台的好消息，眾議長一言九鼎，受到強權打壓也堅持到底的行事作風，令人敬佩。

游錫堃說，兩國間的一切緣分，說來要感謝參議長韋德齊參，他在2020年秉承故議長柯佳洛的遺志，追隨對民主自由的追求精神，堅定率團訪問台灣，儘管被當時親中的捷克總統齊曼（Miloš Zeman）批評「像個男孩般挑釁中國」，參議長仍然不改其志，堅持做正確的事情，成為台歐關係的破冰者，開啟了台捷友好的新樂章，並促成了許多台捷開創性的合作。

此外游錫堃說，參議長關心的台北到布拉格直航，也即將於今年7月開航，而現在捷克有史以來最年輕的眾議長艾達莫娃，則率領了台灣史上最大的國會訪問團來訪，成員不只來自參眾兩院，還包括總統辦公室、中央及各地方政府單位，宛如捷克政府的縮小版，除了人數眾多外，代表性十足，眾議長可以說是把整個捷克國家象徵都帶來了，意義非凡，令人振奮。

游錫堃說，他認為眾議長艾達莫娃是最佳的民主實踐者，她的行動力如同本屆棒球經典賽看到的捷克隊，做就要做到最好的精神一樣，遇到困難或強敵無畏懼的「直球對決」，身體力行、一諾千金的實現台捷的友好關係。

游錫堃表示，台捷關係現在已經是如同兄弟手足般緊密，自己與眾議長更是一見如故的民主友人，時常於社群媒體上有所互動，今日再次見面，對捷克而言可以用古人所說的人生四大喜事之一的「他鄉遇故知」來形容。

游錫堃說，非常奇妙的是眾議長一抵台，雨水便來了，適時解決缺水的危機，台灣「久旱逢甘霖」，是兆豐年的好氣象，而未來透過直航，捷克與台灣不但「海內存知己」還「天涯若比鄰」，兩國彼此距離更加縮短，夥伴關係一定會更加深化緊密。

最後游錫堃提到，在台灣與宏都拉斯斷交的風雨聲中，面對普習會後，兩大極權聯手意欲推翻民主、自由、人權的普世價值觀、挑戰國際秩序，和平穩定的國際受到嚴重威脅之際，眾議長堅定抵台，真摯的情誼總在患難中更見珍貴。

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