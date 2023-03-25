胖艾美滑倒撞後腦杓失去知覺 腦震盪拍片16小時爆後遺症
以電影《歌喉讚》「胖艾美」一角走紅的女星瑞貝爾威爾森，攜手「坎城影后」夏綠蒂甘絲柏格、「柏林影后」崔娜蒂虹演出《杏仁與海馬》；劇情刻劃出腦部受傷的病患跟家屬之間所遭遇的問題，細膩的角度吸引3位天后點頭接演，首度合作也讓她們興奮不已。 瑞貝爾威爾森透露，過去拍片時曾滑倒撞擊腦部，導致輕微腦震盪，她沒有休息就重返片場，連續拍攝16個小時，因此後續出現頭痛、噁心等症狀。
記者黃雅琪/綜合報導
電影拍攝期間，瑞貝爾威爾森當時正經歷生孕上的挫折：「我所飾演的莎拉在戲裡有求子的困擾，我自己本人也是，因此這個經驗也幫助我去塑造角色。」能與幾位實力派演員合作，瑞貝爾威爾森感到非常幸運，在互尬演技時激出不少火花，她也藉此展現內斂的演技撼動人心。
瑞貝爾威爾森分享，2017年拍攝《好不浪漫》時，滑倒撞到後腦杓因而短暫地失去知覺，最後坐上救護車去醫院，腦部檢查發現有腦震盪，但如果沒有回去工作，現場拍攝將無法進行。瑞貝爾威爾森認為：「他們說我的腦震盪很輕微，當天的表演沒那麼危險，只是走路跟說話，因此我就回去工作，而且工作了16個小時。」儘管從外在看不出狀況，但因為沒有妥善的休息，導致她有好幾天感到頭痛劇烈、噁心以及肩頸痠痛。
瑞貝爾威爾森透過自身的故事還有電影，想向人們傳達：「腦震盪幾乎是日常事故，就像我那次滑倒一樣。我想呼籲大家，如果你今天有撞到頭，請進行檢查，並且好好休息，不要輕易忽視腦部受傷的問題。」《杏仁與海馬》熱映中。