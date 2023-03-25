捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台 吳釗燮：共同價值夥伴
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（25）日下午，帶著多達160多人的訪問團抵達台北。而我國則由立法院長游錫堃夫婦以及外交部長吳釗燮等人進行接機。而在抵台記者會上，吳釗燮致詞時表示，無論在政治、經貿、科技、教育以及文化各層面，捷克都是台灣重要合作夥伴，這次訪團來台，更以行動說明，捷克對於和台灣發展全面夥伴關係的重視和決心。
記者丁上程／綜合報導
吳釗燮在記者會上致詞時，表示一個多月前與艾達莫娃視訊通話時，就已經表達台灣人民非常期待議長的到來，至於能親自迎接眾議長一行踏上台灣土地，自己非常高興。吳釗燮說，無論是在政治、經貿、科技、教育以及文化各層面，捷克都是台灣重要合作夥伴，去年捷克外交部公布施政綱領和印太工作報告，也視台灣為捷克在印太地區重要夥伴，強調和台灣合作符合捷克利益。
吳釗燮強調，眾議院議長率團來訪，更證明捷克無懼強權脅迫，展現對台灣的支持和友誼，台灣政府與人民都會感念在心。捷克人民繼承對自由民主的堅定追求，和台灣人民追求自由以及民主轉型進程相似，是具有共同價值的夥伴。
吳釗燮說，艾達莫娃這次率領的訪團，不只有捷克國會成員，也有其他各界人士，以最大規模訪團來台，可以說是以行動說明捷克對於和台灣發展全面夥伴關係的重視和決心，希望接下來幾天的行程，讓訪團加深對台灣經濟、民主、產業的認識，透過各種對話和交流，強化彼此夥伴關係。