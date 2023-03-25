率百人訪團來台 眾議長艾達莫娃：捷克是最友台國家之一
捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（25）日下午，率領超過160人的大型訪問團抵達台灣。而在抵台記者會上，艾達莫娃表示捷克與台灣是共享民主自由價值的友好國家，捷克也是世界上最友好台灣的國家之一。
記者丁上程／綜合報導
艾達莫娃在率訪問團抵達台北，下機後就隨即舉辦記者會。艾達莫娃表示，去年立法院長游錫堃訪問布拉格時，當年就答應游會來台訪問，因此一定要履行承諾，「從來沒有懷疑、也沒有不來的想法，以最大決心要來訪問台灣。」艾達莫娃說，捷克和台灣是密切的朋友，而朋友一定要互相支持，此行就是要讓台灣知道，台灣並不孤單。
現場記者也詢問艾達莫娃，在來台前曾受到中方打壓，而台灣近日來國際情勢也相當嚴峻，此行來台是否像是「寒冬送暖」？對此艾達莫娃也表示認同，表示絕對是這樣的理解，只要朋友之間需要幫助的時候，就一定會樂意幫助。
而艾達莫娃與訪問團相關成員，此行除了晉見總統蔡英文、拜會游錫堃、行政院長陳建仁等人外，也將應邀前往立法院發表演說。而多達160多人的訪團成員，除了包含捷克政府部會及國會代表外，也有商業、文化人士。