大亞旺萊馬拉松！董事長沈尚弘親跑7K 期許帶動地方創生
由大亞集團主辦的「2023大亞旺萊馬拉松」今（26）日上午在台南關廟正式起跑，現場一共有5200人參與。大亞集團董事長沈尚弘活動開始前致詞表示，大亞一直致力於深耕台南，旺萊馬拉松今年邁入第三屆，人數一年比一年多，已經是在地企業結合在地社區（包含農會、區公所、學校、里民）的大型盛事，期望可以藉此帶動地方創生。他也感念天氣很幫忙，很涼爽、不會太熱，「台南已經600多天沒下雨，今天若是下點雨，那就更證實是個好日子！」
記者彭夢竺／台南報導
大亞集團長期深耕台南，近年來積極推廣在地運動風氣，結合在地資源及文化之餘，也鼓勵員工參與運動，於2019年首次打造專屬於關廟的路跑盛事，期望將自身影響力回饋社會，「2023大亞旺萊馬拉松」今年邁入第三屆，報名人數顯著成長，共吸引近5200名跑者報名參與。賽事分為42K大亞旺萊組（1001人）、30K大亞觀景組（214人）、21K大亞半馬組（718人）、14K大亞彩繪組（644人），以及7K大亞健康組（2578人），全馬賽道特別安排經過旺萊路，直達168鄉道，象徵好運的路線規劃，希望讓跑者們都能跑完「一路發」。
主辦單位大亞集團董事長沈尚弘、台南市長黃偉哲、立法委員王定宇、代言人全國馬拉松紀錄保持人許玉芳、東京奧運標槍國手黃士峰等貴賓一起在舞台上鳴槍，替選手加油打氣。沈尚弘今日跟去年一樣參與7K的路線，完賽後他開心地分享：「這次體力明顯感覺比較好，中間停下來休息的次數比去年少，應該是因為平時有游泳的習慣，希望下一次可以挑戰14K。」
大亞長期關注體育文化的發展，積極參與及支持各種體育活動，大亞旺萊馬拉松是大亞集團代表性賽事之一，源起於對健康生活的追求，鼓勵人們積極參與體育活動之餘，還能深化在地連結。旺萊馬拉松強調穩定與堅持，希望透過活動賽事將企業品牌精神與核心價值傳遞給更多的人，成為社會進步和健康生活的推動者。
沈尚弘指出，今年不僅報名的選手增加，一起參與的企業也變多了，這氛圍就像大亞主打#teamTOMORROW的品牌策略一樣，除了集團員工原本就很積極參與之外，連友好企業、地方鄰里都可以一起邁向更好的明天。展望明年，他期許報名人數可以再增加之餘，也希望活動細節可以再精進，讓每一位來參與的人都可以有更好的體驗，開心跑步、開心回家。