醫院、水壩、幫還債 吳釗燮：宏國白紙黑字要24億美元
外交部今（26）日上午9時許臨時通知召開記者會，部長吳釗燮於記者會上宣布與宏都拉斯斷交，證實宏國正在與中國進行建交談判，為了國家主權與尊嚴，決定從即日起中止與宏國外交關係。吳釗燮也證實，宏國要醫院、要水壩並要求償還20億美元的國債，這些都有白紙黑字，強調台灣援外的方式都是以計劃為導向，如果只是要求給錢，不實際執行合作計畫，「這不是我們該做的事情。」
記者陳威叡／台北報導
對於宏國否認要求高價金援，吳釗燮說，這些都有白紙黑字，宏國去年所提出的要求，首先是要協助蓋醫院，價格也寫非常的清楚是4500萬美元、水壩3億美元，並吃掉20億美元債務。
而吳釗燮表示，在本月13日駐宏大使館又突然收到另封信，宏國外長稱金額有所調整，蓋醫院提高到9000萬元，水壩提高到3.5億元，加上20億元國債，有24.5億美元希望能夠協助。
吳釗燮強調，有關協助其他國家做法，都是以計劃為導向，譬如蓋醫院，我方會承諾後續器材等營運也會協助，而非直接給錢蓋醫院，直接給像是賄絡，而宏國提出2次蓋醫院卻有截然不同的價格，感覺就是要錢，不是要醫院。
吳釗燮說，總統蔡英文接下來將出訪瓜地馬拉，台灣也在當地蓋好很好的醫院，瓜國總統也非常感謝，這就是台灣援外的方式，如果要求給錢，而不是實際執行合作計畫，「這不是我們該做的事情。」