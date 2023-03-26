批台宏斷交蔡政府無能 馬英九基金會喊「訪陸補破網」
總統蔡英文出訪我中美洲友邦前夕，宏都拉斯今（26）日上午宣布與台灣斷交。對此，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑痛批，斷交凸顯蔡政府無能，此時馬英文訪陸的民間交流更顯重要，民間只好「補破網」為台灣人彌補蔡政府無能。
記者翁子竣／台北報導
兩岸關係緊張之際，宏國政府日前宣布，有意與中國建立正式關係，使台宏關係亮紅燈。雖美國派出總統特別顧問前往宏國斡旋，但宏國政府今仍宣布與台灣斷交。總統蔡英文自2016年上任，共計已斷交第9個邦交國，也是外交部長吳釗燮任內斷交第7國，台灣僅剩13個邦交國，創歷史最低。
斷交時間鄰近蔡英文訪我中美洲友邦國家，及馬英九出訪中國大陸。蕭旭岑今表示，蔡英文政府執政7年，斷了9個邦交國。頻頻斷交凸顯了蔡英文的政策路線錯誤，也更加凸顯要讓兩岸關係恢復正常化的重要性。
蕭旭岑認為，調整蔡英文的錯誤路線已經刻不容緩，民間交流必須更加擴大，以彌補政府不改錯誤政策下，對台灣人造成的損害。尤其此次是邦交國主動轉向大陸，更加凸顯了蔡英文的無能，請蔡政府面對自己的無能，別再「馬維拉。」
蕭旭岑強調，在此之際，馬總統的民間交流也更顯重要，就是因為政府無能，民間只好「補破網」，他們會努力幫台灣人彌補蔡政府的失能。